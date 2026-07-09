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MLB／佐佐木朗希挨2轟優質先發未勝 大谷翔平熄火4支0吞2K

記者藍宗標／即時報導
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佐佐木朗希用78球完成6局任務，被揮出4支安打包括兩支全壘打。（路透）
佐佐木朗希用78球完成6局任務，被揮出4支安打包括兩支全壘打。（路透）

道奇隊8日在主場對洛磯隊進行3連戰最後一戰，佐佐木朗希投6局失3分，本季第4場優質先發無關勝敗，道奇8局下靠貝茲（Mookie Betts）關鍵安打攻下超前分，終場以4：3獲勝，3連戰2勝1敗結束，本季對戰洛磯7勝3敗。

佐佐木朗希用78球完成6局任務，被揮出4支安打包括兩支全壘打，投出5次三振、1次保送，退場時3：3無關勝敗，本季戰績仍是3勝5敗， 防禦率從5.40略降為5.33。

道奇1局下就從洛磯先發投手休斯（Gabriel Hughes）的手中攻下兩分，佐佐木朗希2局上被卡洛斯（Kyle Karros）、朱利安（Edouard Julien）接連轟出陽春砲，3局上再失1分，道奇被追成3：3平手，戰況開始陷入僵持局面。

道奇8局下1出局後，艾德曼（Tommy Edman）、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲連續3支一壘打攻下致勝分，史考特（Tanner Scott）9局上登板，連續解決3名打者，奪下本季第13次救援成功。

大谷翔平昨天締造大聯盟生涯第300支全壘打紀錄，8日打擊沒有表現，4次打數掛零、吞下兩次三振，本季打擊率2成90、全壘打20支、打點56分。

精華 FAQ

  • 他用78球投滿6局，被敲4安包括2轟，失3分並送出5K、1保送，雖達成優質先發，但退場時比數是3：3，所以無關勝敗。

  • 道奇在8局下1出局後展開攻勢，艾德曼、弗里曼與貝茲連續3支一壘打串聯，最後由貝茲敲出關鍵安打，幫助球隊超前並鎖定4：3勝利。

  • 大谷翔平此役4次打數都沒有安打，還吞下2次三振，延續前一戰300轟紀錄後卻熄火；本季打擊率仍有2成90，累積20轟與56分打點。

大谷翔平 道奇 佐佐木朗希

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