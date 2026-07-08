MLB／43歲韋蘭德宣布季後退休 才剛獲選明星賽「傳奇球員」

韋蘭德生涯累積266勝。（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB ）43歲老將、底特律老虎王牌投手韋蘭德 （Justin Verlander）8日宣布，將在2026年球季結束後正式退休 ，為長達21年的大聯盟生涯劃下句點。消息公布前不久，大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）才宣布，韋蘭德獲選今年明星賽「傳奇球員（Legend Pick）。

目前因左髖及左腿後肌傷勢列入60天傷兵名單的韋蘭德，將與費城費城人球星哈波（Bryce Harper）一同以傳奇球員身分參與下周在費城舉行的明星賽。他也成為繼前隊友卡布雷拉（Miguel Cabrera）之後，第二位獲此殊榮的老虎球員。

韋蘭德在社群媒體聲明：「我從來不想因為某個里程碑、某個數字，或日曆上的某一天而退休。我希望由棒球這項運動告訴我，什麼時候該離開。過去幾個月，我已經意識到，那個時刻到了。」他強調，自己仍會全力以赴完成本季賽事，「能夠在一切開始的地方──底特律老虎隊──結束職業生涯，再適合不過。」

韋蘭德2004年以選秀榜眼加盟老虎，2006年奪下美聯新人王，2011年以24勝、250次三振及2.40防禦率包辦美聯賽揚獎與年度MVP，成為史上少數同季囊括兩項大獎的投手。他效力老虎13個球季期間，六度入選明星賽，之後轉戰休士頓太空人，再添三次明星賽資歷，並協助球隊奪下2017與2022年世界大賽冠軍。

生涯至今，韋蘭德累積266勝、3554次三振，三度榮獲賽揚獎，曾投出3場無安打比賽，是大聯盟史上僅有6位完成此壯舉的投手之一。他也是史上僅兩位同時擁有新人王、賽揚獎及年度MVP榮耀的球員之一。

韋蘭德向來以驚人的耐戰能力聞名，2007年至2019年間有12個球季投滿200局以上，9個球季至少投出200次三振，2019年更達成300次三振，並奪下生涯第二座賽揚獎。2022年39歲時仍繳出18勝4敗、防禦率1.75的佳績，再度獲選賽揚獎，被視為近代最具代表性的長青投手之一。

今年2月，韋蘭德與老虎簽下一年合約重返老東家，希望協助球隊挑戰世界大賽。然而，他開季首戰後便因左髖發炎進入傷兵名單，復健期間又拉傷左腿後肌，至今仍未重返大聯盟投手丘。