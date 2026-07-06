MLB／鄭宗哲首度單場雙安 紅襪3連戰清盤天使
效力紅襪隊的台灣好手鄭宗哲休兵3場，5日重返先發打線，擔任第九棒、游擊手，4打數敲出2安打、吞下2次三振，成為他在大聯盟首場雙安賽事，紅襪終場以7：5擊敗天使，完成3連戰橫掃。
天使由23歲年輕投手強森（Ryan Johnson）先發，鄭宗哲首打席為第三局的首位打者，突襲短打點到三壘側，三壘手古茲曼（Denzer Guzman）接球已心裡有譜來不及，直接放棄傳球，鄭宗哲點出內野安打，紅襪在兩出局後阿布瑞尤（Wilyer Abreu）先靠失誤上壘，康崔拉斯（Willson Contreras）補上三分砲逆轉戰局。
鄭宗哲的第二打席面對82.3哩指叉球出棒，打向中外野飛球落地，單場第2支安打出爐。
鄭宗哲去年在海盜隊大聯盟出賽3場、7打席沒有安打，本季在紅襪前5場出賽都是先發，有2場敲1安打、3場無安打，5日只用前兩打席，早早確定首度在大聯盟層級留下雙安以上賽事。
強森先發4局失5分（責失2分）退場，鄭宗哲接下來兩打席未能再追加安打，第六局、第八局的打席分別面對佛明（José Fermin）、法里斯（Mitch Farris），都遭到三振。
鄭宗哲此役休兵三場後回到先發陣容，擔任第九棒、守游擊，並在前兩個打席就敲出安打，展現不錯的攻擊效率。 第三局他靠突襲短打形成內野安打，第二打席又把82.3哩指叉球打成中外野落地安打，兩打席連續建功，達成首度雙安。 紅襪在先失分後靠阿布瑞尤上壘與康崔拉斯三分砲逆轉局勢，先發投手強森失5分退場，終場以7比5取勝並完成三連戰清盤。
精華 FAQ
鄭宗哲此役休兵三場後回到先發陣容，擔任第九棒、守游擊，並在前兩個打席就敲出安打，展現不錯的攻擊效率。
第三局他靠突襲短打形成內野安打，第二打席又把82.3哩指叉球打成中外野落地安打，兩打席連續建功，達成首度雙安。
紅襪在先失分後靠阿布瑞尤上壘與康崔拉斯三分砲逆轉局勢，先發投手強森失5分退場，終場以7比5取勝並完成三連戰清盤。
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