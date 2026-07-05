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MLB／光芒卡米奈羅11戰11轟 太空人艾瓦瑞茲雙響砲快成三冠王

記者藍宗標／即時報導
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太空人重砲艾瓦瑞茲4日轟出雙響砲，包括9局下再見兩分砲，幫助球隊10：8逆轉戰局...
太空人重砲艾瓦瑞茲4日轟出雙響砲，包括9局下再見兩分砲，幫助球隊10：8逆轉戰局，本季29轟穩居美聯全壘打王。（美聯社）

光芒隊三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）轟不停，4日對太空人隊之戰1局上轟出陽春砲，最近11場比賽出現11支全壘打，追平一堆名將紀錄，但太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟出雙響砲，包括9局下再見兩分砲，幫助球隊10：8逆轉戰局，本季29轟穩居美聯全壘打王。

卡米奈羅1局上砲轟太空人王牌投手布朗（Hunter Brown），本季第26轟出爐，在美聯獨居第2，艾瓦瑞茲1局下回敬兩分砲，一度幫助太空人領先；但光芒前4局都得分，一直撐到7局上結束仍以8：5占優勢。

太空人7局下扳回3分，兩隊僵持到9局下，艾瓦瑞茲面對光芒第5任投手萊古米納（Casey Legumina）轟出再見全壘打，光芒終止本季最長9連勝，戰績52勝34敗仍是美聯最佳戰績。

卡米奈羅明天將滿23歲，他從6月24日起，最近11場比賽出現11支全壘打，包括6月26日對皇家隊轟出3響砲，成為大聯盟近5年首位11戰11轟的球員；費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）曾在2021年締造這項紀錄，之前還有10名球員達標，包括1998年麥奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）、2001年邦茲（Barry Bonds）都在其中。

艾瓦瑞茲今天4打數3安打、攻下6分打點，成為太空人贏球最大功臣，全壘打數在大聯盟只落後史瓦柏1支，打點67分躍居榜首，打擊率3成24排名第2，快要成為美聯三冠王。

精華 FAQ

  • 他從6月24日起的最近11場比賽敲出11支全壘打，還包含單場3響砲，成為近5年首位達成11戰11轟的球員，火力相當誇張。

  • 太空人先靠7局下追平戰局，9局下艾瓦瑞茲面對第5任投手萊古米納轟出再見兩分砲，最終以10比8逆轉擊敗光芒，終止對手9連勝。

  • 他此戰4打數3安打、貢獻6分打點，本季已累積29轟與67分打點，分別在全壘打與打點領先或居前，打擊率也高達3成24，接近美聯三冠王。

太空人

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