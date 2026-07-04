MLB／明星賽15日舉行 球員名單公布 大谷翔平專職DH

道奇隊「二刀流」大谷翔平在明星賽將擔任指定打擊。(美聯社)

MLB大聯明星賽將於15日在費城 人隊主場進行，官方今天公布球員名單，衛冕世界大賽冠軍的道奇 隊共有5名球員入選，和勇士、費城人並列領先，其中4人由球迷票選入選先發陣容獨居第1，人氣王大谷翔平 連續6年參加明星賽，將擔任國聯明星指定打擊（DH）。

這是道奇近46年首次在明星賽包辦4席先發，另3人是一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、三壘手孟西（Max Muncy）、中外野手帕赫斯（Andy Pages），去年首次參加明星賽的先發投山本由伸，今年也再次入選。

大谷2021年首次入選明星賽，成為史上首位二刀流球員，接下來每年都未缺席，但今年確定專職DH，國聯明星隊總教練、道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露，由於球隊調整他的先發輪值時間，因此不太可能在明星賽登場投球。

明星賽先發球員由球迷票選，替補球員則由大聯盟官方和現役球員、教練投票，道奇已經連續7年至少5名球員入選，今年將有26人首次參賽，包括4名菜鳥球員。

國聯先發陣容（入選明星賽次數）：

勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin），第1次

道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman），第10次

勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies），第4次

道奇三壘手孟西（Max Muncy），第3次

國民游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams），第2次

費城人外野手馬許（Brandon Marsh），第1次

大都會外野手索托（Juan Soto），第5次

道奇外野手帕赫斯（Andy Pages），第1次

道奇指定打擊大谷翔平，第6次

美聯先發陣容（入選明星賽次數）：

運動家捕手蘭利斯（Shea Langeliers），第1次

藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），第6次

藍鳥二壘手克萊門特（Ernie Clement），第1次

光芒三壘手卡米奈羅（Junior Caminero），第2次

皇家游擊手惠特（Bobby Witt Jr.），第3次

天使外野手楚奧特（Mike Trout），第12次

雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton），第3次

洋基外野手賈吉（Aaron Judge），第8次

太空人指定打擊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），第4次