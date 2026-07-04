我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風雨無阻發表國慶談話 川普：我們不要共產黨

直播／撐過風雨 川普建國250周年演說登場

MLB／明星賽15日舉行 球員名單公布 大谷翔平專職DH

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊「二刀流」大谷翔平在明星賽將擔任指定打擊。(美聯社)
道奇隊「二刀流」大谷翔平在明星賽將擔任指定打擊。(美聯社)

MLB大聯明星賽將於15日在費城人隊主場進行，官方今天公布球員名單，衛冕世界大賽冠軍的道奇隊共有5名球員入選，和勇士、費城人並列領先，其中4人由球迷票選入選先發陣容獨居第1，人氣王大谷翔平連續6年參加明星賽，將擔任國聯明星指定打擊（DH）。

這是道奇近46年首次在明星賽包辦4席先發，另3人是一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、三壘手孟西（Max Muncy）、中外野手帕赫斯（Andy Pages），去年首次參加明星賽的先發投山本由伸，今年也再次入選。

大谷2021年首次入選明星賽，成為史上首位二刀流球員，接下來每年都未缺席，但今年確定專職DH，國聯明星隊總教練、道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露，由於球隊調整他的先發輪值時間，因此不太可能在明星賽登場投球。

明星賽先發球員由球迷票選，替補球員則由大聯盟官方和現役球員、教練投票，道奇已經連續7年至少5名球員入選，今年將有26人首次參賽，包括4名菜鳥球員。

國聯先發陣容（入選明星賽次數）：

勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin），第1次

道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman），第10次

勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies），第4次

道奇三壘手孟西（Max Muncy），第3次

國民游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams），第2次

費城人外野手馬許（Brandon Marsh），第1次

大都會外野手索托（Juan Soto），第5次

道奇外野手帕赫斯（Andy Pages），第1次

道奇指定打擊大谷翔平，第6次

美聯先發陣容（入選明星賽次數）：

運動家捕手蘭利斯（Shea Langeliers），第1次

藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），第6次

藍鳥二壘手克萊門特（Ernie Clement），第1次

光芒三壘手卡米奈羅（Junior Caminero），第2次

皇家游擊手惠特（Bobby Witt Jr.），第3次

天使外野手楚奧特（Mike Trout），第12次

雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton），第3次

洋基外野手賈吉（Aaron Judge），第8次

太空人指定打擊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），第4次

精華 FAQ

  • 本屆MLB明星賽將於15日在費城人隊主場舉行，官方也同步公布完整球員名單，國聯與美聯先發陣容正式出爐。

  • 道奇共有5名球員入選明星賽，其中4人由球迷票選進入先發陣容，寫下近46年來首次在明星賽包辦四席先發的紀錄。

  • 大谷翔平將擔任國聯明星隊指定打擊，連續6年參加明星賽。羅伯茲表示因先發輪值調整，他在這場比賽中不太可能登板投球。

大谷翔平 道奇 費城

上一則

MLB／台灣旅美第3人 18歲右投何樺加盟費城人

下一則

世界盃／巴西vs.挪威 內馬爾要上了？主帥保證他可踢滿90分鐘

延伸閱讀

MLB／大谷翔平先發改至周五 本季首度休8天再上

MLB／大谷翔平先發改至周五 本季首度休8天再上
MLB／道奇狂敲17安大勝雙城 大谷翔平3支0但敲回勝利打點

MLB／道奇狂敲17安大勝雙城 大谷翔平3支0但敲回勝利打點
MLB／大谷翔平連6場安打、道奇4連勝 羅伯茲執教第1000勝入袋

MLB／大谷翔平連6場安打、道奇4連勝 羅伯茲執教第1000勝入袋
MLB／大谷翔平當二寶爸後打3場敲2轟 道奇成首支50勝球隊

MLB／大谷翔平當二寶爸後打3場敲2轟 道奇成首支50勝球隊

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07

超人氣

更多 >
世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用