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MLB／台灣旅美第3人 18歲右投何樺加盟費城人

記者葉姵妤／即時報導
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費城人隊宣布與本月才要滿18歲的平鎮高中右投何樺簽約，何樺所屬經紀公司米馬力也在...
費城人隊宣布與本月才要滿18歲的平鎮高中右投何樺簽約，何樺所屬經紀公司米馬力也在社群發出何樺的感謝文。(取材自IG)

台灣本屆高中畢業旅美球員再一人。費城人隊宣布與本月才要滿18歲的平鎮高中右投何樺簽約，成為今年夏天繼賴謙凡（洋基隊）、林珺希（海盜隊）後，第三位與美職球團簽約的好手。

何樺為花蓮出生的選手，從玉里國小少棒隊起步，之後就讀花蓮三民國中，是2023年亞洲青少棒錦標賽國手；高中進入國內青棒強權平鎮高中，也在去年再披國家隊戰袍參與U18世界盃青棒賽，同時入選本屆亞洲青棒錦標賽培訓名單。

▲ 影片來源：instagram＠mimali_talent_agency（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

何樺的投球潛力受看好，且表現持續成長，一直是美職球探關注的目標，如今確定與費城人隊簽約，一圓旅美夢。據報導指出，他的簽約金為50萬美元、合約總值約80萬美元。

何樺所屬經紀公司米馬力也在社群發出何樺的感謝文，全文如下：

今年畢業於平鎮高中的選手 #何樺，已正式與美國職棒大聯盟（MLB）#費城人隊（Philadelphia Phillies） 達成加盟共識，合約總值為八十萬美金。

來自花蓮阿美族的他，棒球啟蒙於玉里國小蔡瀛賦老師推廣的社區棒球計畫，接續加入玉里國小少棒隊接受萬昶顯教練的專業指導，開始有了對於棒球的喜好。

國中時期來到鎮上的三民國中棒球隊，何樺認為青少棒階段的訓練，成了他棒球路上的最大關鍵。因為總教練張志強的專長就是投手項目，很幸運能夠在青少棒階段打下很好的投球基礎，這也是他日後得以挑戰最強青棒平鎮高中的原因。

而起初家長是希望孩子能從棒球運動中學習團體生活、人際互動、自我管理，他也確實將課業保持的很不錯，而由誠致教育基金會公辦民營的三民國中，在校方與教練的堅持下，沒有晨操、沒有超量的訓練安排，完全按照體育班課表進行運作，這也讓他可以正常學習課業，前後更獲頒五次具指標意義的球芽獎學金 。

成為球芽獎學金首位旅美選手，何樺表示：很感謝球芽獎學金的鼓勵，在美國打球的時候，我也會繼續保持閱讀的習慣，期待有天也能夠成為花蓮學弟妹們的榜樣。

高中來到桃園平鎮讀書，何樺回憶起這三年，分享自己內心對於張滄彬老師的感謝，建立了一支能夠與國際競爭的球隊，還記得高一報到的時候看著學長們練球，內心真的是驚嘆連連，原來好手這麼多。

因為身為青棒強權的一員，很幸運的參與更多國內、外重要的比賽，除了是很棒的養分，更打開自己的棒球視野，進而有被海外職棒聯盟看見的可能，感謝吳柏宏總教練、羅健銘教練三年的指導、感謝平鎮師長、教練團、聯新醫院及防護團隊的照顧。

接著，何樺想感謝花蓮慈濟運動醫學中心，以及魔技運動林晉民先生，對於偏鄉運動選手的照顧，讓他成為受惠的小球員之一。

最後感謝費城人隊環太平洋區主管王金勇前輩及球團的肯定，還有家人一路來的支持、包容，十五歲時的自己離開花蓮，為了求學橫跨中央山脈，三年後何樺也將帶著大家的祝福，飛往地球的另一端持續努力，綻放光芒。

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