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MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

編譯梁采蘩／即時報導
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5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊...
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

在美國職棒大聯盟（MLB）歷史上，A-Rod（Alex Rodriguez）絕對是最具話題性的球員之一。22年職業生涯轟出696支全壘打、拿下3座美聯MVP，並靠著薪資與代言賺進高達5億美元。但2014年因禁藥風波遭整季禁賽，讓他的球員生涯蒙上難以抹滅的汙點。

如今，球場外的A-Rod早已成功轉型，掌管A-Rod Corp商業帝國，坐擁數千套公寓房產，更是NBA明尼蘇達灰狼隊與WNBA明尼蘇達山貓隊的老闆。 接受雅虎財經專訪時，他分享自己的核心投資原則就是：「盡早開始，保持專注，深思熟慮，並著眼長遠。」

許多人以為明星轉型投資只是砸大錢、炒短線，但A-Rod坦言，他最重要的正確決定，反而是「循序漸進」。

他在25年前、年僅20歲出頭時跨出第一步，買下一棟價值25萬美元的「雙戶住宅」（Duplex），接著再買進四單元住宅、轉手賣掉賺了一倍，接著再買八單元住宅。這種滾雪球般的穩健策略，讓他逐步建立起如今涵蓋數千套多戶公寓的房產帝國。

A-Rod還積極進軍高成長科技領域。在AI浪潮席捲全球、OpenAI成為家喻戶曉的名字之前，他的投資機構就已經在早期以私人投資者的身分，精準入股這家AI先驅。

至於A-Rod商業帝國的「王冠珠寶」，則要屬他與企業家洛爾（Marc Lore）聯手收購的灰狼隊，目前市值38億美元。

從球場轉戰商場，A-Rod表示，他深受已故的洋基隊老闆史坦布瑞納（George Steinbrenner）啟發，並將其總結為 「VCP 哲學」：願景（Vision）、資本（Capital）與人才（People）。A-Rod強調，人才是最困難、也最重要的一環。「如果你能讓一群有才華、且目標一致的人凝聚在身邊，你就擁有建立與擴大成功企業的基石。」

精華 FAQ

  • 他透過A-Rod Corp經營多戶住宅房產，逐步擴大到數千套公寓，同時布局高成長科技投資，並參與收購NBA與WNBA球隊，形成多元化商業帝國。

  • 他在20多歲時先買下一棟25萬美元的雙戶住宅，之後再投資四單元住宅並轉手獲利，再擴大到八單元住宅，靠穩健滾雪球方式累積資產。

  • 他將其總結為VCP哲學，也就是願景、資本與人才；其中他認為人才最難取得也最關鍵，能凝聚優秀且目標一致的人，才能擴大事業成功。

洋基 雅虎

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