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MLB／赫南德茲滿貫砲幫大谷敗投解套 道奇賞教士7連敗

記者陳宛晶／即時報導
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大谷翔平逃過敗投。（美聯社）
大谷翔平逃過敗投。（美聯社）

道奇隊日籍球星大谷翔平休息8天以二刀流之姿迎戰教士隊，先發6局失3分，雖有一場優質先發，但包含自己在內的道奇打線被壓制得更徹底，在0：3落後之際退場，道奇七局下由赫南德茲（Teoscar Hernández）滿貫砲逆轉戰局，終場以4：3賞給教士7連敗。

大谷一開賽就遇亂流，首局以連兩保送開局，席茲（Gavin Sheets）補上安打為教士開張分數，大谷接下來連飆2K解危，單局3個出局數都是三振；大谷在第二、三局都演出三上三下，第四局再遭梅里爾（Jackson Merrill）敲出陽春砲。

大谷第五局被敲2安打，辛苦度過得點圈危機，第六局梅里爾一壘打、波賈茲（Xander Bogaerts）二壘打串連讓他再失血，最終投完6局被敲7安打、失3分都是責失分，有9次三振、2次保送，用球數110球寫下本季新高。

大谷在6月4日的賽後防禦率為0.74，也在這之後主戰捕手史密斯（Will Smith）進入傷兵名單，大谷連續4場與捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔，合計24.2局失14分（責失12分），防禦率一路漲到1.06、1.47、1.58，再到今天賽後為1.79。

教士由金恩（Michael King）出馬，在大谷投球退場之前，讓道奇打線沒有分數進帳，擔任第一棒的大谷翔平同樣2打席沒有建樹。

金恩的壓制第七局落幕，開局保送貝茲（Mookie Betts）、被孟西（Max Muncy）後退場，莫瑞洪（Adrian Morejon）接手先因二壘手失誤釀成滿壘，隨後就被赫南德茲掃出滿貫砲逆轉，大谷的敗投至此解套。

精華 FAQ

  • 大谷休息8天後以二刀流登板，先發6局被敲7安打、失3分皆為責失，送出9次三振與2次保送，投球數達110球，是本季新高。

  • 教士先發金恩壓制力十足，前六局讓道奇幾乎沒有攻勢；大谷自己打第一棒也兩打席無建樹，導致道奇在他退場前仍掛零。

  • 七局下金恩退場後，道奇先靠保送與失誤攻佔滿壘，赫南德茲再掃出滿貫全壘打一舉逆轉，終場以4比3獲勝，也讓大谷的敗投解套。

大谷翔平 道奇

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