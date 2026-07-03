MLB／釀酒人火球男不投明星賽 「感覺很糟但只能接受了」

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基。（路透）

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）去年用5場大聯盟資歷就進入明星賽引發爭議，今年確定不會再有問題，並非因為本季成績無庸置疑，而是根據目前的輪值安排，他將不會在明星賽登板，米蕭洛斯基也證實此事，「我們的目標是9月和10月，而不是現在，我當然很想投（明星賽），這感覺有點糟，但也只能接受了。」

釀酒人2日以2：7不敵紅人隊，米蕭洛斯基先發5局送出10次三振，被敲5安打、失5分（責失1分），先在首局挨了史都華（Sal Stewart）陽春砲，第五局一壘手包爾斯（Jake Bauers）的接球失誤，造成首位打者上壘，而米蕭洛斯基接下來被敲3安打，包括崔維諾（Jose Trevino）的三分砲。

米蕭洛斯基吞敗收場，儘管只有1分責失分，防禦率仍呈上揚，從1.45增加到1.47。

根據釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）規畫，米蕭洛斯基接下來將正常投1休4出賽，在明星周前還有2場登板，時間點正好落在明星周前一天的7月13日，而這也意味他無法在明星賽登板。

儘管失望，但米蕭洛斯基接受，他也說去年參與過一次明星賽，讓這個決定會容易一些，「如果可以和去年的其他前輩一樣，作為一位已有明星賽經驗的人，坐在場邊享受、觀戰，我覺得也挺酷的。」