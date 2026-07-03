我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

世界盃／曼贊比再秀出色身手 瑞士2：0踢落阿爾及利亞 連4屆闖16強

MLB／0:6→12:7 道奇17安輕鬆逆轉教士 佐佐木朗希挨3轟也不會輸

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇第二到六局全數都有分數進帳，第四局帕赫斯（Andy Pages）兩分打點二壘...
道奇第二到六局全數都有分數進帳，第四局帕赫斯（Andy Pages）兩分打點二壘打追平。（路透）

道奇隊早早陷入0：6落後，強大的打線實力在此時覺醒，全場敲出17支安打，終場以12：7擊敗教士隊，也幫助先發3局失6分的日籍投手佐佐木朗希輕鬆逃敗。

佐佐木朗希連兩場先發面對教士，前一場先發內容已經不穩，6月27日在客場投4局出現5次保送，2日在主場為這波4連戰打頭陣，換個方式依然不穩，先發3局已用88球，被敲7安打、失6分，狂挨3發全壘打，而他已連4場先發都挨轟，合計投19局被敲21安打、7轟，失19分都是責失分。

朗希首局就被馬恰多（Manny Machado）敲出兩分砲，第二局梅里爾（Jackson Merrill）以陽春砲開局，波賈茲（Xander Bogaerts）敲安、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）保送後，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）補上三分砲。

朗希第三局被佛明（Freddy Fermin）敲二壘打，這回未再掉分，道奇在第四局啟動換投，朗希在4：6落後帶著敗投資格退場。

道奇第二到六局全數都有分數進帳，第四局帕赫斯（Andy Pages）兩分打點二壘打追平，先幫助朗希敗投解套，貝茲（Mookie Betts）二壘打超前戰局，道奇自此揚長而去。

道奇打線以拉辛（Dalton Rushing）4安打、4打點表現最亮眼，包括第二局的兩分砲，塔克（Kyle Tucker）也有4安打；大谷翔平4打數敲出1安打，在第一局敲安、第二局選到保送，接下來3打席都未上壘。

精華 FAQ

  • 道奇靠打線在第二到六局連續得分，第四局由帕赫斯追平，貝茲再敲超前二壘打，之後持續擴大差距，終場以十二比七擊敗教士。

  • 朗希先發三局用掉八十八球，被敲七支安打、失六分，還挨三發全壘打；近四場先發合計十九局失十九分，狀態持續不穩。

  • 拉辛單場四安打、四打點最搶眼，包含第二局兩分砲；塔克也敲出四安打，帕赫斯與貝茲則在追平與超前時提供關鍵長打。

道奇 MLB 佐佐木朗希

上一則

世界盃／曼贊比再秀出色身手 瑞士2：0踢落阿爾及利亞 連4屆闖16強

下一則

世界盃／美國人熱情款待 贏得各國球迷好感

延伸閱讀

MLB／又爆了…佐佐木朗希3局遭3轟砲擊 近4場挨7轟狂失19分

MLB／又爆了…佐佐木朗希3局遭3轟砲擊 近4場挨7轟狂失19分
MLB／大谷翔平連6場安打、道奇4連勝 羅伯茲執教第1000勝入袋

MLB／大谷翔平連6場安打、道奇4連勝 羅伯茲執教第1000勝入袋
MLB／道奇狂敲17安大勝雙城 大谷翔平3支0但敲回勝利打點

MLB／道奇狂敲17安大勝雙城 大谷翔平3支0但敲回勝利打點
MLB／大谷、貝茲聯手打下江山 道奇領先教士達10場勝差

MLB／大谷、貝茲聯手打下江山 道奇領先教士達10場勝差

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

2026-06-27 21:55
美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？