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MLB／黑幫氣勢 李灝宇開轟但也吞3K 滿壘遭K錯過台將空前紀錄

記者陳宛晶／即時報導
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效力老虎隊的台灣強打李灝宇再度開砲，此役4打數敲1安打、吞下3次三振，第五局以兩...
效力老虎隊的台灣強打李灝宇再度開砲，此役4打數敲1安打、吞下3次三振，第五局以兩分砲狙擊遊騎兵隊36歲老將伊瓦迪，本季第4轟出爐。（路透）

效力老虎隊的台灣強打李灝宇再度開砲，此役4打數敲1安打、吞下3次三振，第五局以兩分砲狙擊遊騎兵隊36歲老將伊瓦迪（Nathan Eovaldi），本季第4轟出爐。這一轟也讓老虎Threads小編再次活躍，先是貼出影片留言「恁好！朋友！」，隨後補上李灝宇笑眼大吼的繞壘照片，寫著「黑幫氣勢」，讓台灣球迷看得很樂。

▲ 影片來源：threads平台＠tigers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

老虎此役以4：10不敵遊騎兵，李灝宇擔任第九棒、二壘手出賽，遊騎兵先發投手伊瓦迪前3局讓老虎打線9上9下、送出7K，包括面對李灝宇三球三振，第3球以96.3哩直球讓他揮空出局。

伊瓦迪在第五局遭到砲擊，奇斯（Colt Keith）先敲陽春砲，李灝宇在兩出局、一壘有人的打席，面對第1球就出棒，將這顆87.3哩指叉球送向左外野，左外野手歐蘇納（Alejandro Osun）在牆前跳接，手套伸出牆外，跌在地上後打開手套一看只有寂寞，這球確定出牆，李灝宇這一轟擊球初速98.9哩、飛行距離383呎，幫助老虎追近到3：5。

老虎第六局再掀攻勢，格林（Riley Greene）二壘打先打退伊瓦迪，亞歷山大（ Tyler Alexander）被敲1安打、1保送，兩出局、滿壘局面輪到李灝宇，遊騎兵決定再次換投因應，由格雷（Peyton Gray）接手，3球K掉李灝宇，史上還不曾有台將在大聯盟敲滿貫砲，李灝宇錯過一次寫歷史的機會。

老虎第六局中「滿壘計」、第七局攻占得點圈也空手而歸，隨即遭遊騎兵在七局下灌進3分，老虎的落後擴大為3：9，而李灝宇八局上的打席面對溫恩（Cole Winn），再度遭到三振，且3次出棒都攻擊壞球，吞下單場第3K。

精華 FAQ

  • 他在第五局面對伊瓦迪，逮中一顆指叉球掃向左外野，擊出兩分砲，本季第4轟出爐，也幫助老虎一度追近比分。

  • 因為第六局老虎形成滿壘時，他在兩出局情況下上場卻遭3球三振，若能開轟就會成為台將大聯盟首位滿貫砲打者。

  • 他此役擔任第九棒二壘手，4打數敲1安，但吞下3次三振；除全壘打外，後兩次打席都被對手製造揮空出局。

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