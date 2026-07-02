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MLB／李灝宇11局選到關鍵保送連10場上壘 老虎賞洋基7連敗

記者葉姵妤／即時報導
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老虎陣中的台灣內野手李灝宇。（路透）
老虎陣中的台灣內野手李灝宇。（路透）

老虎隊1日與洋基隊鏖戰到延長賽，在11局上攻進4分大局，最終以6：2搶下勝利，系列賽3戰橫掃洋基，也讓洋基吞下7連敗。老虎陣中的台灣內野手李灝宇此戰從板凳出發，選到1次關鍵保送也跑回分數，連續10場上壘。

老虎在3局上靠高尼格爾（Kevin McGonigle）的陽春砲轟回第1分，格林（Riley Greene）在第6局敲高飛犧牲打再拉開2：0領先。

洋基打線則是前7局只揮出2支安打，9局下羅沙里歐（Amed Rosario）轟出陽春砲展開反攻，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）安打後連續發動2次盜壘，再靠投手安德森（Drew Anderson）暴投跑回追平分，把比賽逼進延長賽。

李灝宇此戰沒先發，9局上被換上場代打，對決左投海崔克（Brent Headrick）遭到三振，之後接替鎮守二壘。

延長賽11局上，2出局後格林獲得故意四壞保送形成一、二壘有人，李灝宇接著上場，面對洋基後援投手多瓦爾（Camilo Doval），先陷入球數2好0壞的落後，但耐心選到保送，替球隊製造滿壘機會，下一棒托克森（Spencer Torkelson）再獲保送擠回超前分，接著麥金斯崔（Zach McKinstry）安打一棒清壘，替老虎打下4分大局勝出。

李灝宇1日2次打擊機會，吞下1K，但也在延長賽選到重要的保送，替球隊製造贏球機會，並跑回1分，近期連續10場比賽上壘，打擊率則是2成56。 

精華 FAQ

  • 雙方打到延長賽後，老虎在11局上靠保送與安打串聯攻下4分大局，最終以6比2獲勝，不但拿下系列賽三連勝，也讓洋基苦吞7連敗。

  • 李灝宇從板凳出發，9局上代打吞K後守二壘，11局上面對多瓦爾選到關鍵保送，替球隊製造滿壘機會，並跑回1分，連10場比賽上壘。

  • 洋基前7局僅2支安打，9局下先靠羅沙里歐陽春砲追回1分，再由奇森姆發動盜壘，並利用投手暴投跑回追平分，把比賽硬是逼進延長賽。

洋基

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