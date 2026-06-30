MLB／大谷三分砲炸裂運動家臨時主場 開轟版圖追加第32座
道奇隊29日以9：4擊敗運動家隊，打線敲出3轟，大谷翔平5打數敲2安打，第六局炸裂三分砲，本季第18轟出爐，而這一轟也讓他的開轟版圖擴展到第32座球場。
運動家由強普（Gage Jump）先發4.2局被敲11安打、失5分，第四局遭到兩轟狙擊，分別是孟西（Max Muncy）陽春砲、帕赫斯（Andy Pages）兩分砲。
運動家左投克魯克（Matt Krook）從第五局、兩出局接替投球，續投第六局先被羅哈斯（Miguel Rojas）敲安、保送拉辛（Dalton Rushing），無人出局、一二壘有人局面碰上大谷翔平，82.3哩橫掃球遭大谷一棒送出右外野全壘打牆外，這一發三分砲幫助道奇擴大為8：3領先。
這是大谷本季第18轟、大聯盟生涯第298轟，而他累積面對運動家敲23轟，追平面對遊騎兵隊的全壘打數，兩隊並列大谷全壘打清單最大戶。
此外，運動家從2025起暫時以薩特健康公園球場（Sutter Health Park）為家，這是大谷首度在這裡開轟，全壘打版圖解鎖第32座球場，在各隊固定主場中則是仍有費城人隊市民銀行球場（Citizens Bank Park）、紅人隊大美國球場（Great American Ball Park）尚未開轟。
他在第六局面對運動家左投克魯克，從82.3哩橫掃球中轟出三分全壘打，幫助道奇把比數拉開到8比3，成為比賽勝負關鍵。 這是大谷本季第18轟，也是大聯盟生涯第298轟，距離300轟里程碑只差兩支；同時他對運動家累積23轟，追平對遊騎兵的最多紀錄。 他在運動家暫居的薩特健康公園首次開轟，讓開轟版圖擴展到第32座球場；目前僅剩費城人市民銀行球場與紅人大美國球場尚未開轟。
精華 FAQ
他在第六局面對運動家左投克魯克，從82.3哩橫掃球中轟出三分全壘打，幫助道奇把比數拉開到8比3，成為比賽勝負關鍵。
這是大谷本季第18轟，也是大聯盟生涯第298轟，距離300轟里程碑只差兩支；同時他對運動家累積23轟，追平對遊騎兵的最多紀錄。
他在運動家暫居的薩特健康公園首次開轟，讓開轟版圖擴展到第32座球場；目前僅剩費城人市民銀行球場與紅人大美國球場尚未開轟。
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