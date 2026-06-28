MLB／鄭宗哲高飛犧牲打為紅襪攻下追平分 4連戰橫掃洋基
旅美好手鄭宗哲今天再度排進紅襪隊先發打線，對洋基隊之戰擔任第9棒游擊手，延長10局下揮出高飛犧牲打，幫助紅襪追成4：4平手，下一棒杜蘭（Jarren Duran）再見安打，紅襪5：4險勝，完成主場4連戰橫掃。
鄭宗哲全場3次打數沒有安打，吞下兩次三振，但10局下關鍵高飛犧牲打，為紅襪穩住戰局，也是球隊贏球功臣，回到休息區時受到隊友熱烈歡迎。
鄭宗哲前天重返大聯盟，3打數1安打（二壘打）、攻下1分打點、被保送1次，接下來兩場比賽都是3次打數掛零，合計吞下3K，本季打擊率降到1成11。
鄭宗哲今天面對洋基先發左投洛登（Carlos Rodon），3、4局下打擊都遭三振，7局下面對右投布萊克本（Paul Blackburn）揮出雙殺打。
紅襪先發投手格雷（Sonny Gray）前7局未被揮出安打，只出現1次保送，投到8局上1出局才破功，也立刻被換下場休息；但紅襪2：0領先優勢，9局上被洋基追平比數，格雷7.1局只被1安、飆出9K的高水準表現，本季第10勝飛了。
紅襪「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）9局上被安打、保送，加上右外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）傳球失誤，失兩分讓洋基扳平戰局，兩隊進入延長賽。
洋基10局上只有1支安打卻攻下兩分，阿布瑞尤再次傳球失誤，又讓紅襪受到傷害；但紅襪10局下絕地大反攻，席格勒（Anthony Seigler）面對洋基第4任投手克魯茲（Fernando Cruz），揮出安打攻下1分打點，吉田正尚代打揮出二壘打，形成二、三壘有人，接著鄭宗哲把球打向右外野形成高飛犧牲打，攻下追平分，杜蘭揮出再見安打送回吉田，幫助紅襪以1分之差獲勝。
鄭宗哲在延長十局下敲出高飛犧牲打，替紅襪攻下追平的第四分，成功把比賽拉回平手局面，為後續杜蘭的再見安打創造致勝機會。 紅襪先在十局下由席格勒打回一分，接著吉田正尚代打敲二壘打，再由鄭宗哲的高飛犧牲打追平，最後杜蘭擊出再見安打，終場五比四勝出。 鄭宗哲此役三個打數沒有安打，吞下兩次三振，另有一次高飛犧牲打。他近三場累計三K，本季打擊率也因此降到一成一一。
精華 FAQ
鄭宗哲在延長十局下敲出高飛犧牲打，替紅襪攻下追平的第四分，成功把比賽拉回平手局面，為後續杜蘭的再見安打創造致勝機會。
紅襪先在十局下由席格勒打回一分，接著吉田正尚代打敲二壘打，再由鄭宗哲的高飛犧牲打追平，最後杜蘭擊出再見安打，終場五比四勝出。
鄭宗哲此役三個打數沒有安打，吞下兩次三振，另有一次高飛犧牲打。他近三場累計三K，本季打擊率也因此降到一成一一。
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