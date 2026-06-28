網球／小腿疲勞性骨折 瑞度卡努最後一刻宣布退出溫布頓
草地大滿貫溫布頓30日正式開戰，但地主球星「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）在最後一刻卻宣布退出，她因右小腿疲勞性骨折，無法參與在家鄉舉辦的年度盛事。
23歲的瑞度卡努在英國當地星期天晚上10點左右宣布退賽休息，若是如期出賽，她今天首日賽程就要在第一球場上陣。
2021年美網驚奇奪冠的瑞度卡努，今年溫布頓列女單第30種子，但迎接大賽前卻遇傷勢，她表示盡了所有努力只希望站上起跑線，但晚上最後一次檢查發現，一直忍受的小傷已經變成疲勞性骨折，「醫生建議我不要再勉強自己了。」
身為目前英國「一姊」，瑞度卡努上周三卻被發現穿著保護靴，周四和周五也疑似因脛骨問題無法下練，儘管周六下場和團隊進行了1小時的訓練，右小腿纏著繃帶的她提早結束和俄羅斯林絲卡雅（Anna Kalinskaya）的對練，最終身體仍沒趕上溫布頓。
正式宣布退賽前，瑞度卡努還曾和媒體說，願意冒著受傷風險登上全英俱樂部賽場，但受限檢查結果，她也只能強顏歡笑宣布退賽決定。
「在所有家鄉父老前打溫布頓，對我來說意義非凡，所以這真的讓我難以接受。」溫布頓前還打進女王草地賽決賽的瑞度卡努說。
她右小腿出現疲勞性骨折，最後一次檢查後，醫生認為不宜勉強出賽。雖然她曾努力復健並嘗試訓練，但最終仍無法趕上比賽。 她被列為女單第30種子，若未退賽，首日賽程就要在第一球場亮相。作為地主英國代表，她原本備受期待在家鄉大賽登場。 她表示，能在全英俱樂部、面對家鄉父老打溫布頓意義非凡，因此退賽讓她非常難以接受。即便如此，她仍只能依照醫囑停止參賽。
精華 FAQ
她右小腿出現疲勞性骨折，最後一次檢查後，醫生認為不宜勉強出賽。雖然她曾努力復健並嘗試訓練，但最終仍無法趕上比賽。
她被列為女單第30種子，若未退賽，首日賽程就要在第一球場亮相。作為地主英國代表，她原本備受期待在家鄉大賽登場。
她表示，能在全英俱樂部、面對家鄉父老打溫布頓意義非凡，因此退賽讓她非常難以接受。即便如此，她仍只能依照醫囑停止參賽。
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