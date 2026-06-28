MLB／大都會「台灣日」7月26日登場 林琪兒與蔡其昌任開球嘉賓

NASA太空人林琪兒（右）將在紐約大都會台灣日開球。圖為林琪兒4月26日在台灣中職開球時，與樂天桃猿隊球員劉子杰（左）合影。（圖：樂天桃猿提供）

美國職棒大聯盟紐約大都會 台灣日將於7月26日舉行，主辦機構今天公布將由美國國家航空暨太空總署（NASA ）太空人林琪兒，及中華職棒大聯盟會長蔡其昌擔任雙開球嘉賓。

第22屆大都會台灣日將於7月26日在大都會主場花旗球場（Citi Field）舉行，大都會隊將隊出戰洛杉磯 道奇隊，雙方陣容堅強，賽事精彩可期。

主辦機構紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及紐約台灣青商會今天公布，林琪兒（Kjell Lindgren）及蔡其昌將擔任「雙主投」開球嘉賓。

紐約台灣商會會長張育誠表示，今年大都會台灣日非常特別，邀請兩位與台灣有深厚淵源、在各自領域成就卓著的傑出人士共同擔任開球嘉賓。

大都會台灣日是美職球隊中，歷史最久、規模最大的台灣文化與運動活動，副總統蕭美琴、奧斯卡導演李安、前中華職棒球星彭政閔、諾貝爾獎得主李遠哲等，在各界有優異表現的台灣人士曾任開球嘉賓。

主辦機構新聞稿指出，今年適逢美國建國250週年，大都會台灣日不僅是一場棒球賽，更是台裔美國人向土地表達感恩、慶祝美台友誼，向美國社會介紹台灣的重要舞台。希望透過活動讓更多人看見台灣在科技、文化、體育及社區發展的卓越成就，也讓下一代台裔美國人以台灣背景為榮。

第22屆大都會台灣日預計吸引來自大紐約地區數千名台裔、美國友人、台灣留學生及社區領袖到場。除了大聯盟強隊賽事與球星之外，活動前一日將舉辦社區交流及慶祝活動，向美國主流社會展現台灣多元文化與活力。