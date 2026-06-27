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MLB／佐佐木朗希4局5四壞紅了眼眶 坦言狀況不順

記者陳宛晶／即時報導
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佐佐木朗希投4局失3分，難以被忽視的是多達5次四壞球保送。(美聯社)
佐佐木朗希投4局失3分，難以被忽視的是多達5次四壞球保送。(美聯社)

道奇隊昨天以1：7不敵教士隊，先發投手佐佐木朗希投4局失3分，難以被忽視的是多達5次四壞球保送，而他在退場後被鏡頭捕捉到紅了眼眶，情緒明顯波動。朗希賽後表示，當天沒有任何一種球路讓自己感覺狀況是好的，在投球策略上的所有選擇，最終也都成反效果。

朗希的亂流從第二局就出現，面對馬恰多（Ｍanny Machado）、席茲（Gavin Sheets）都投出四壞保送，法蘭斯（Ty France）補上三分砲；第三局三上三下，第四局在滿壘危機全身而退，然而第五局又被首位打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲二壘打，保送泰勒（Samad Taylor），道奇在此時決定換投。

朗希退場後被鏡頭捕捉到在板凳區眼裡噙淚，他在賽後受訪時表示，「不可能每場比賽都能照自己想像的一樣，今天這樣的日子，任何人都會遇到，今天很多時候無法按照捕手要求投球，在配球策略上感覺所有選擇最終都是反效果，這是我必須去檢討的。」

進一步被問到何謂「反效果」，朗希解釋，當自己想謹慎一點投球時，打者採取保守選球，而當自己想要積極進攻好球帶時，打者又變得更加積極出棒，「所以今天投起來確實感覺不太舒服、不太順利。」但他也強調今天的各種球路狀況不佳才是根本問題。

▲ 影片來源：X平台@AdrianMedina_16（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 他先發投四局失三分，過程中送出多達五次四壞保送，讓道奇始終處於被動。雖然第三局曾投出三上三下，但整體控球不穩，仍提前退場。

  • 因為他在場上始終找不到投球節奏，控球與配球都未能奏效，情緒明顯受到影響。退場後被拍到眼眶泛紅，顯示他對本場表現相當懊惱與自責。

  • 他表示當天沒有任何球路感覺理想，無論想保守或積極進攻，好球帶策略都被打者反制。朗希強調真正問題仍是各種球路狀況不佳，需再檢討調整。

道奇 佐佐木朗希

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