我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

MLB／鄧愷威27日先發有望對決李灝宇 老虎小編曬合照「台灣人來按讚」

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
老虎社群發出李灝宇與鄧愷威的合照。（圖／取材自老虎隊Threads）
老虎社群發出李灝宇與鄧愷威的合照。（圖／取材自老虎隊Threads）

太空人隊台灣投手鄧愷威27日迎接本季本季9場先發，客場出戰老虎隊，力拚個人本季第5勝，有望和老虎內野手李灝宇再次上演「台灣對決」，兩人賽前在球場相見歡留下合照，老虎社群發出照片還用中文寫下「台灣人快來按讚」。

鄧愷威前一場先發在22日對守護者隊繳出6局失1分表現，拿下本季第4勝，而太空人也直到26日才公布鄧愷威為27日對上老虎系列賽第3戰的先發投手，續留先發輪值。

鄧愷威今年從大聯盟出賽，開季在牛棚投出佳績，5月中旬起轉以先發角色出賽，本季至今出賽22場（9場先發），拿下4勝6敗3中繼，投了60.1局，防禦率4.03。

太空人本周與老虎進行4連戰，前兩場雙方各取1勝，明天鄧愷威出馬，也有望再次看到他與李灝宇對決的好戲。雙方在本月16日上演大聯盟首次台灣選手投打對決，雙方兩打席的交手，鄧愷威送出1K，也被李灝宇敲1支安打。

如今雙方有望再次碰頭，李灝宇近期打擊狀況正熱，前天系列賽首戰先發上陣敲1安、連5場安打，今天則是在第8局替補上場守二壘，沒有獲得打擊機會。

而這次鄧愷威造訪底特律，兩名台將在老虎主場Comerica Park留下合照，照片由老虎隊Threads社群發出，擅長用中文和台灣球迷的互動的老虎小編，也再次用中文邀請台灣人來按讚。

精華 FAQ

  • 鄧愷威將擔任太空人先發投手，迎戰老虎隊系列賽第3戰，目標是延續近期好投並力拚本季第5勝，同時幫助球隊在四連戰中搶下優勢。

  • 兩人於本月16日首次在大聯盟正面交手，鄧愷威對李灝宇兩個打席送出1次三振，也被敲出1支安打，成為話題十足的台灣對決。

  • 鄧愷威到訪底特律時，與李灝宇在Comerica Park合照，老虎隊Threads社群隨即發布照片，還特別以中文寫下「台灣人快來按讚」，吸引台灣球迷注意。

MLB 鄧愷威

上一則

NBA／名人堂韋德長子涉家暴遭逮捕 警核發保護令 面臨3項重罪

下一則

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

延伸閱讀

MLB／鄧愷威生涯首次對決老虎 再拚第4勝有機會和李灝宇交手

MLB／鄧愷威生涯首次對決老虎 再拚第4勝有機會和李灝宇交手
MLB／史上首次台將對決 李灝宇雙安+生涯首盜 鄧愷威吞本季第6敗

MLB／史上首次台將對決 李灝宇雙安+生涯首盜 鄧愷威吞本季第6敗
MLB／鄧愷威終止3連敗奪下第4勝 優質先發收拾守護者

MLB／鄧愷威終止3連敗奪下第4勝 優質先發收拾守護者

MLB／李灝宇代打第1球敲二壘打 打擊率升至2成31

MLB／李灝宇代打第1球敲二壘打 打擊率升至2成31

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
李現成為首位在世界盃會內賽（正賽）擔任開球嘉賓的中國藝人。(取材自微博)

世界盃╱中國首位男星擔任正賽開球嘉賓 李現回應4個字

2026-06-19 16:21
有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。（取自微博＠JR體角日記）

世界盃日本球迷帶「旭日旗」入場惹議 中國網友反應強烈

2026-06-22 09:50
烏達夫(中)為德國隊貢獻兩球。(歐新社)

世界盃／德國傷停時間進球 2:1象牙海岸惜敗

2026-06-20 18:10
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言