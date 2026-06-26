MLB／時隔7年再有3台將同時在大聯盟 最盛況是9年前5人

李灝宇、鄧愷威、鄭宗哲。 （美聯社合成照）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭宗哲加入紅襪後，台灣今年再度出現鄧愷威、李灝宇、鄭宗哲同時在大聯盟出賽，寫下近7年來新盛況，史上最多仍是2017年9月的5人同場。

效力紅襪隊的內野手鄭宗哲，本季首度升上大聯盟，也為台灣寫下一盛況，加上太空人隊鄧愷威 、老虎隊李灝宇，時隔7年再於大聯盟同時有3位台將。

史上共有19位台灣選手站上大聯盟，同聚一堂盛況首推2017年9月，胡智爲、陳偉殷、林子偉、王維中、曾仁和5人寫下「同時」在大聯盟最多台將紀錄。

大聯盟前一次同時有3位台灣選手，已是2019年9月王維中、陳偉殷、張育成，接下來2020到2025年，單季最多也僅兩位台灣選手在大聯盟出賽，當然不可能譜寫3位台將同在大聯盟。

紅襪今天升上鄭宗哲，是他繼去年4月在海盜隊後，再度晉升大聯盟，成本季第三位在大聯盟出賽的台灣選手，而鄧愷威今年從開季就一路待在大聯盟，李灝宇則在4月首度升上大聯盟，經歷11天下放3A後，6月13日（美國時間）再度回到大聯盟。