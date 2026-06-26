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MLB／時隔7年再有3台將同時在大聯盟 最盛況是9年前5人

記者陳宛晶／即時報導
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李灝宇、鄧愷威、鄭宗哲。 （美聯社合成照）
李灝宇、鄧愷威、鄭宗哲。 （美聯社合成照）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭宗哲加入紅襪後，台灣今年再度出現鄧愷威、李灝宇、鄭宗哲同時在大聯盟出賽，寫下近7年來新盛況，史上最多仍是2017年9月的5人同場。

效力紅襪隊的內野手鄭宗哲，本季首度升上大聯盟，也為台灣寫下一盛況，加上太空人隊鄧愷威、老虎隊李灝宇，時隔7年再於大聯盟同時有3位台將。

史上共有19位台灣選手站上大聯盟，同聚一堂盛況首推2017年9月，胡智爲、陳偉殷、林子偉、王維中、曾仁和5人寫下「同時」在大聯盟最多台將紀錄。

大聯盟前一次同時有3位台灣選手，已是2019年9月王維中、陳偉殷、張育成，接下來2020到2025年，單季最多也僅兩位台灣選手在大聯盟出賽，當然不可能譜寫3位台將同在大聯盟。

紅襪今天升上鄭宗哲，是他繼去年4月在海盜隊後，再度晉升大聯盟，成本季第三位在大聯盟出賽的台灣選手，而鄧愷威今年從開季就一路待在大聯盟，李灝宇則在4月首度升上大聯盟，經歷11天下放3A後，6月13日（美國時間）再度回到大聯盟。

精華 FAQ

  • 今年因鄭宗哲升上紅襪，與太空人的鄧愷威、老虎的李灝宇同時在大聯盟出賽，使台灣再次出現三位台將同場的情況，這也是相隔7年後再度達成。

  • 史上最多紀錄出現在2017年9月，當時胡智爲、陳偉殷、林子偉、王維中與曾仁和同時在大聯盟，總共有5位台灣選手並列，至今仍是最高紀錄。

  • 鄭宗哲本季首度升上大聯盟，鄧愷威則從開季起一直留在大聯盟，李灝宇4月首度升上後曾下放3A，並在6月13日再度回到大聯盟。

MLB 鄧愷威

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