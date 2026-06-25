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世界盃／南韓0：1爆冷不敵南非 想晉級剩最佳第3名機會

MLB／成「二寶爸」後首次二刀流出賽 大谷翔平奪第8勝還敲雙安

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

道奇隊與雙城隊3連戰最後一場比賽，大谷翔平「二刀流」出賽，繳出6局失3分（2分自責分）的優質先發，擔任打者也有雙安表現，道奇靠著在3局上攻進3分超前比數，終場以4：3勝出，系列賽橫掃對手，並率先拿下52勝繼續領先全大聯盟，大谷翔平則收下本季第8勝。

大谷翔平成為「二寶爸」後首次登板，主投6局被敲出5支安打，其中4安集中在2局下，先是接連被揮出3支安打形成滿壘，因捕手拉辛（Dalton Rushing）捕逸失1分，再被克雷德勒（Ryan Kreidler）敲安打失2分，單局失3分。

「打者翔平」隨後在3局上敲出適時安打替自己追回1分，滿壘時孟西（Max Muncy）揮出追平安打，寇爾的（Alex Call）高飛犧牲打送回超前分，道奇單局進帳3分，並一路領先至終場。

大谷過該局的亂流後沒再失分，雖4局上因保送和二壘打被雙城攻佔二、三壘，但有貝茲（Mookie Betts）以精彩的守備替他擋下危機，大谷翔平後兩局也沒再讓打者踏上壘包。

此戰「投手大谷」先發6局用89球，被揮5支安打，有2次保送，失3分僅2分是自責分，送出8次三振，最快球速達101.7英里（約163.7公里 ），防禦率升至1.58，最終收下本季第8勝。

道奇打線全場敲10支安打，貝茲單場4支3，分別在2局上敲出生涯第300轟，第3局敲一壘打，5局上揮二壘打，但沒能挑戰完全打擊，守備上也有精彩演出。

精華 FAQ

  • 他先發6局，用89球被敲5安、送出8次三振，失3分但僅2分自責；打擊方面也繳出雙安，還在第三局敲出適時安打幫助球隊追分。

  • 道奇在第三局上半攻下3分逆轉戰局，先由大谷的安打帶動攻勢，再靠滿壘時的追平安打與高飛犧牲打超前，之後一路守住領先直到終場。

  • 這不僅是大谷成為二寶爸後首次登板就拿勝投，也讓他收下本季第8勝；道奇則以橫掃雙城之姿取得52勝，持續領先全大聯盟。

大谷翔平 道奇 MLB

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