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MLB／18歲右投賴謙凡加盟紐約洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

記者葉姵妤／即時報導
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紐約洋基隊23日宣布簽下18歲右投賴謙凡。（取材自洋基X平台）
紐約洋基隊23日宣布簽下18歲右投賴謙凡。（取材自洋基X平台）

台灣棒壇23日再迎好消息。紐約洋基隊23日宣布簽下18歲右投賴謙凡，成為繼2000年王建民、2009年郭阜林之後，洋基隊史第三位台灣球員，6月26日在台灣舉行加盟記者會。

賴謙凡身高約183分鐘，體重約82公斤，為來自台東的阿美族，高中畢業於大溪高中，最快球速可達154公里，也是去年U18世界盃中華隊國手，後援出賽3場，合計投7局，飆出14次三振。

▲ 影片來源：X＠NYYPlayerDev（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

賴謙凡不斷成長的表現，吸引日、美職球探的目光，如今確定情定美職豪門洋基隊，跟進他的高中同窗林珺希（海盜隊），雙雙旅美發展，是大溪隊史第3位旅外球員。

賴謙凡成為洋基隊史第3位旅美球員，也是自郭阜林2013年底離開洋基之後，近13年來再有台灣球員披上洋基條紋球衣。球團將在本周替他舉行加盟記者會，之後他將赴洋基位於多明尼加的夏季聯盟展開職業生涯。

「簽下賴謙凡代表洋基重新強化對台灣以及整個亞洲球員市場的投入。」洋基國際球探總監加薩（Mario Garza）表示：「就我所知道的賴謙凡，我看見的是一位專注、自信且渴望進步的年輕選手。從球探角度來看，他擁有相當多樣的球路，包括很有威力的直球，以及品質優異的變化球，同時具備不錯的控球能力，這些條件讓我們相信，他能夠順利適應洋基的養成系統，充分發揮潛力，未來成長為一位能替球隊貢獻的大聯盟投手。」

洋基全球球員招募主管斯萊特（Matt Slater）表示：「洋基隊持續地在全球各地尋能替球隊帶來影響和價值的潛力好手，賴謙凡有令人期待的未來性，有能力能發展為一名成功的大聯盟投手。

精華 FAQ

  • 賴謙凡正式簽約紐約洋基，成為繼王建民、郭阜林之後，洋基隊史第三位台灣球員，也是在郭阜林離隊後，近13年再有台灣球員披上洋基條紋球衣。

  • 他現年18歲，來自台東阿美族，高中畢業於大溪高中，身高約183公分、體重約82公斤，最快球速可達154公里，曾入選U18世界盃中華隊。

  • 洋基球探與球員招募主管都看好他具備多樣球路、優異變化球與不錯控球，認為有潛力成為大聯盟投手；他將先赴多明尼加夏季聯盟接受養成。

洋基 世界盃 王建民

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