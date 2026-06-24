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MLB／李灝宇對洋基連2戰先發 再揮強勁安打、連3場敲安

記者葉姵妤／即時報導
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李灝宇近期連續3場比賽都有安打表現，資料照片。（路透）
李灝宇近期連續3場比賽都有安打表現，資料照片。（路透）

老虎隊與洋基隊系列賽第2場比賽，台灣強打李灝宇繼續先發上陣，23日擔任第7棒、二壘手，2打數敲出1支強勁安打，近期連3場比賽敲安，但6局下關鍵打擊機會被換代打退場，最終老虎隊以3：4落敗。

李灝宇對戰洋基連兩場先發上陣，23日對上洋基先發左投洛登（Carlos Rodon），3局上首打席先看了2顆壞球，之後連續擊出4顆界外球，但在球數2好2壞時揮空一顆偏低的滑球，遭到三振，接著老虎隊靠著3支安打和1次投手暴投取得2：0領先。

4局上洋基打線先追回1分，下半局李灝宇在2出局二壘有人時上場打擊，揮出左外野方向的落地安打，擊球初速106.9英里（約172公里），但二壘跑者格林（Riley Greene）試圖衝回本壘遭觸殺，瓦解老虎隊攻勢，李灝宇也錯失賺打點的機會。

洋基在6局上靠奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）轟出2分砲超前比數，捕手威爾斯（Austin Wells）的二壘打再添1分，洋基單局進帳3分，以4：2逆轉戰局，也讓老虎先發投手麥茲（Casey Mize）留下5.2局失4分的成績退場。

老虎接著在6局下又有攻勢，丁格勒（Dillon Dingler）、維爾林（Matt Vierling）連兩支二壘打讓比數追回1分，之後2出局一、二壘有人的打擊機會，原本輪到李灝宇打擊，但被換代打退場，由凱斯（Colt Keith）上場面對洋基右投克魯茲（Fernando Cruz），但沒能建功，凱斯擊出滾地球出局，最終雙方就維持1分差直到終場。

李灝宇23日2打數敲出1支強勁安打，近期連續3場比賽都有安打表現，目前打擊率2成39，而他自6月中重返大聯盟後維持穩定的打擊手感，合計26打數揮出9支安打，打擊率達3成46。

精華 FAQ

  • 他延續對洋基的先發安排，於此戰擔任第7棒、守二壘，整場在攻守兩端都有參與，並在比賽中敲出一支強勁安打。

  • 李灝宇此役2打數敲出1安，還擊出初速106.9英里的強勁安打，近期已連續3場有安打；自6月中回到大聯盟後，打擊手感相當穩定。

  • 老虎6局下在兩出局、一二壘有人時原本輪到李灝宇打擊，卻改由代打上場，但未能把握機會出現有效攻勢，最終仍以1分之差落敗。

洋基

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