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MLB／洋基奇森姆含棒棒糖守二壘 掀正反論戰

記者陳宛晶／即時報導
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奇森姆。(美聯社)
奇森姆。(美聯社)

洋基隊今天以3：5不敵老虎隊，先發二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）4打數敲1安打、吞下2K，神奇一幕出現在五局下，嘴裡含著棒棒糖上場守備，掀起熱議，少不了嚴厲批評，更有人留言已故老闆史坦伯瑞納（George Steinbrenner）看了都要氣到從棺材爬出來。

五局下洋基以1：4落後，鏡頭捕捉到二壘防區的奇森姆，嘴裡含著一支棒棒糖，轉播台上為此討論起來，「他正在吃Tootsie Pop，喔！不對，那是Blow Pop。」兩者差異在於內餡，前者為巧克力牛奶糖，後者為泡泡糖。

影片掀起熱議，有人好奇問起「怎麼知道不是Tootsie Pop？」也少不了正反兩面論戰，有人留言：「讓我來猜猜看，他再來應該是要穿垮褲吧？這孩子應該注意自己行為舉止」、「這是小丑吧！」也有人不以為意，「又怎樣？他的教練有說什麼嗎？」、「可以嚼9局的泡泡糖、吐瓜子，卻不准他享受30秒的棒棒糖？」

▲ 影片來源：X平台＠TalkinYanks（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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