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MLB／大谷翔平親自報喜 第二個孩子平安出生了

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MLB／大谷翔平親自報喜 第二個孩子平安出生了

記者葉姵妤／即時報導
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道奇隊日籍球星大谷翔平報喜！稍早正式迎接二寶出生。他在今天對上金鶯隊之戰，賽前臨時被移出先發，因陪產假（Paternity Leave）暫離球隊，稍早他也透過個人Instagram公布喜訊，宣布他與田中真美子已迎接第2個孩子的到來。

大谷翔平和田中真美子去年4月迎接夫妻倆的第一個孩子出生，喜獲女兒，而成為「二寶爸」的訊息則是保密到家，直到今天賽前臨時缺陣，消息才曝光，道奇隊透露他因陪產假缺席。

稍早大谷翔平親自在個人社群揭露，「我們再次充滿喜悅地迎接人生中這個美好的日子，謝謝你平安來到這個世界，我們也想向一路以來支持著我們的每一位，表達最誠摯的感謝。」並署名大谷翔平和田中真美子。 

精華 FAQ

  • 他因陪產假暫時離開球隊，賽前被道奇隊臨時移出先發名單，主要是為了陪伴家人迎接第二個孩子出生，消息之後才正式曝光。

  • 他稍早透過個人Instagram親自報喜，表示再次充滿喜悅地迎接美好日子，並感謝一路支持他與田中真美子的每一位球迷與親友。

  • 兩人去年4月已迎接第一個孩子出生，是一名女兒；如今第二個孩子也平安誕生，代表他們正式成為擁有兩名孩子的家庭。

大谷翔平 道奇

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