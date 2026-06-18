我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有票去不了現場」布魯克林世界盃廣告 暗示貝克漢家族鬧劇卻翻車

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

MLB／投手大谷本季被打最慘的1局 光芒開路先鋒透露破解之道

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊球星大谷翔平(前左)17日擔任先發投手。(路透)
道奇隊球星大谷翔平(前左)17日擔任先發投手。(路透)

光芒隊17日雖從大谷翔平的手中攻下4分，但6局下被弗里曼（Freddie Freeman）轟出兩分砲成為致命一擊，終場4：5不敵道奇隊，連續3天都是1分差輸球，光芒總教練凱許（Kevin Cash）說：「最後關頭幾次擊球不錯，還是差了一點，感覺我們在這個系列賽經常功虧一簣。」

光芒本來在美聯中區排名第1，作客洛杉磯對天使、道奇進行3連戰只有1勝5敗，尤其對道奇3：4、0：1、4：5輸掉系列賽實在太傷，已遭最近4連勝的洋基隊超前，落後3.5場勝差。

大谷17日先發6局，失4分都集中在5局上，道奇官網形容這是他本季被修理最慘的半局，但弗里曼本季第12轟不但救了球隊，戰績躍居大聯盟第1，也幫大谷奪下第7勝。

光芒5局上整整打了一輪，以5支安打、1次保送攻下4分，讓大谷寫下本季單局失分最多紀錄，開路先鋒迪亞茲（Yandy Diaz）貢獻1分打點安打，他說：「我們能夠分辨出大谷的各種球路，也打得不錯，得分自然而然就來了。」

光芒官網指出，光芒每場比賽都拚盡全力，比數始終膠著，但面對衛冕世界大賽冠軍的球隊，「僅僅接近勝利是不夠的！」

光芒這趟洛杉磯之旅打擊不振，前4敗加起來只得6分，雖讓大谷一度成為敗投候選人，還是無法挽回戰局，9局上2出局攻占滿壘被再見三振，凱許說：「這就是棒球，我們會打很多勢均力敵的比賽，有時我們贏，有時他們占上風。」

光芒帶著3連敗離開道奇球場，凱許表示，連續3場比賽都以1分之差惜敗，本來以為、也相信有能力找到贏球之道，只是過去3天沒能做到。

精華 FAQ

  • 光芒作客洛杉磯面對天使與道奇的三連戰，整體只拿下一勝，並在對道奇的三場比賽中連續以一分之差落敗，對爭奪分區排名造成明顯打擊。

  • 大谷先發六局共失四分，而且全部集中在五局上半。那一局光芒靠五支安打加一次保送攻下四分，成為他本季單局失分最多的一局。

  • 迪亞茲表示，球隊已能辨識大谷的各種球路，當下擊球狀況也不錯，所以得分是順勢而來。不過球隊整場仍缺少關鍵一擊，最終無法把分數轉成勝利。

MLB 道奇 大谷翔平

上一則

世界盃／傳射建功為哥倫比亞開紅盤 前鋒迪亞茲：實現童年夢想

延伸閱讀

MLB／大谷翔平6局失4分奪第7勝 弗里曼致勝兩分砲助他5連勝

MLB／大谷翔平6局失4分奪第7勝 弗里曼致勝兩分砲助他5連勝
MLB／大谷勝投被搞砸後敲本季第12轟 道奇遭海盜逆轉

MLB／大谷勝投被搞砸後敲本季第12轟 道奇遭海盜逆轉
MLB／白襪再勝道奇重返分區龍頭 大谷翔平2支0終止連6場安打

MLB／白襪再勝道奇重返分區龍頭 大谷翔平2支0終止連6場安打
MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
Lisa在世界盃開幕式演出相當精采。（美聯社）

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

2026-06-13 11:00
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見