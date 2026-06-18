MLB／投手大谷本季被打最慘的1局 光芒開路先鋒透露破解之道

道奇隊球星大谷翔平(前左)17日擔任先發投手。(路透)

光芒隊17日雖從大谷翔平 的手中攻下4分，但6局下被弗里曼（Freddie Freeman）轟出兩分砲成為致命一擊，終場4：5不敵道奇 隊，連續3天都是1分差輸球，光芒總教練凱許（Kevin Cash）說：「最後關頭幾次擊球不錯，還是差了一點，感覺我們在這個系列賽經常功虧一簣。」

光芒本來在美聯中區排名第1，作客洛杉磯對天使、道奇進行3連戰只有1勝5敗，尤其對道奇3：4、0：1、4：5輸掉系列賽實在太傷，已遭最近4連勝的洋基隊超前，落後3.5場勝差。

大谷17日先發6局，失4分都集中在5局上，道奇官網形容這是他本季被修理最慘的半局，但弗里曼本季第12轟不但救了球隊，戰績躍居大聯盟第1，也幫大谷奪下第7勝。

光芒5局上整整打了一輪，以5支安打、1次保送攻下4分，讓大谷寫下本季單局失分最多紀錄，開路先鋒迪亞茲（Yandy Diaz）貢獻1分打點安打，他說：「我們能夠分辨出大谷的各種球路，也打得不錯，得分自然而然就來了。」

光芒官網指出，光芒每場比賽都拚盡全力，比數始終膠著，但面對衛冕世界大賽冠軍的球隊，「僅僅接近勝利是不夠的！」

光芒這趟洛杉磯之旅打擊不振，前4敗加起來只得6分，雖讓大谷一度成為敗投候選人，還是無法挽回戰局，9局上2出局攻占滿壘被再見三振，凱許說：「這就是棒球，我們會打很多勢均力敵的比賽，有時我們贏，有時他們占上風。」

光芒帶著3連敗離開道奇球場，凱許表示，連續3場比賽都以1分之差惜敗，本來以為、也相信有能力找到贏球之道，只是過去3天沒能做到。