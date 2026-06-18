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MLB／道奇48勝27敗躍居龍頭 勇士讓出王位直接摔到第3

記者藍宗標／即時報導
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道奇隊大谷翔平17日先發6局失4分。(路透)
道奇隊大谷翔平17日先發6局失4分。(路透)

勇士隊22歲菜鳥投手瑞奇（JR Ritchie）17日對巨人隊之戰挨了3轟，先發5局失5分吞敗，勇士以5：7輸球後，讓出大聯盟領先地位，道奇隊躍居龍頭。

瑞奇投完5局已達90球退場，被揮出5支安打、出現3次保送，首局失1分，2局上被阿達梅斯（Willy Adames）轟出陽春砲、阿拉斯（Luis Arraez）兩分砲、艾德里奇（Bryce Eldridge）陽春砲，生涯首次嘗到單場挨3轟的滋味。

勇士打完前兩局0：5，一路落後到比賽結束，吞下3連敗、近7戰6敗。

道奇17日靠大谷翔平先發6局失4分、弗里曼（Freddie Freeman）轟出致勝兩分砲，終場以5：4扳倒光芒隊，釀酒人也以9：4擊敗守護者隊，最近都拚出3連勝，讓勇士從大聯盟王者掉到第3。

道奇目前48勝27敗躍居大聯盟最佳表現，接著是釀酒人45勝26敗、勇士46勝27敗，3隊勝率分別是6成40、6成34、6成30。

洋基17日以10：5擊敗白襪隊，最近4連勝、近9戰8勝，戰績45勝27敗、勝率6成25是美聯最佳，大聯盟其他球隊勝率未達6成。

精華 FAQ

  • 勇士先發投手瑞奇被巨人敲出3轟、5局失5分，球隊全場未能翻盤，最終以5：7落敗，並吞下3連敗與近7戰6敗，因而掉到聯盟第3。

  • 道奇靠大谷翔平先發6局與弗里曼致勝兩分砲擊敗光芒，釀酒人也擊敗守護者拿下3連勝，兩隊戰績同步上升，正式把勇士擠到後面。

  • 依本文所述，道奇以48勝27敗居大聯盟最佳，釀酒人45勝26敗緊追在後，勇士46勝27敗排第3；洋基則以45勝27敗成為美聯最佳。

大谷翔平 道奇 洋基

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