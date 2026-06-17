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MLB／大谷翔平6局失4分奪第7勝 弗里曼致勝兩分砲助他5連勝

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

大谷翔平今天登板先發，對光芒隊先發6局失4分，道奇隊6局下靠弗里曼（Freddie Freeman）轟出兩分砲逆轉戰局，終場以5：4獲勝，在主場完成3連戰橫掃，大谷奪下本季第7勝。

道奇球場今天湧進爆滿50705人觀戰，大谷用91球完成6局任務，被揮出7支安打、保送1次，投出5次三振，失4分全是自責分（本季最多），從5月14日起投出5連勝，本季戰績升至7勝2敗、防禦率1.47。

道奇打完前4局2：0領先，大谷5局上出狀況，保送首名打者後，又被揮出5支安打，光芒這半局打了一輪9人次，攻下4分超前比數。

道奇5局下追回1分，6局下1出局後，帕赫斯（Andy Pages）面對光芒第4任投手凱利（Kevin Kelly）揮出二壘打，弗里曼追加中外野方向407英尺兩分砲，本季第12轟成為致勝一擊。

大谷這比賽未排進先發打線，6局下以代打身分亮相，揮出游擊滾地球出局，本季打擊率2成96、全壘打15支、打點42分。

光芒動用5名投手應戰，凱利投1.2局失兩分吞敗，光芒本季對戰道奇3場全敗，戰績41勝30敗在美聯東區排名掉到第2，遭洋基隊超前；道奇3連勝、近10戰6勝，戰績48勝27敗在國聯西區穩居第1。

精華 FAQ

  • 大谷翔平此戰先發6局，用91球，被敲7支安打、出現1次保送，送出5次三振，失掉4分且全是自責分，這也是他本季單場失分最多的一次。

  • 道奇在6局下由帕赫斯先敲二壘打，接著弗里曼面對光芒第4任投手凱利轟出中外野方向407英尺兩分砲，一舉超前比數並成為致勝一擊。

  • 道奇拿下近期3連勝，近10戰6勝，戰績提升至48勝27敗，繼續穩居國聯西區第一；光芒則在系列賽3戰全敗，戰績41勝30敗，被洋基超前掉到美聯東區第二。

大谷翔平 道奇 MLB

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