MLB／鄧愷威坦言控球差到沒意識飆9K 是否續留先發有懸念

效力於MLB太空人隊的台灣投手鄧愷威。(美聯社)

太空人隊昨天以3：9不敵老虎隊，5任投手聯手賞出18次三振，卻也挨了5轟，台灣投手鄧愷威 主演這場混亂戲碼，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後也坦言：「很難評價他的表現，因為他今天的球威真的、真的、真的很棒。」

鄧愷威此役共用81球、49球好球，3.1局被敲6安打、失5分，有9次三振，但也有2次四壞球保送、2次觸身球保送。太空人共用4任後援投手，全數都有三振，聯手飆18K。

太空人隊史9局賽事的單場最多奪三振紀錄為20K，發生在2022年擊敗天使隊的比賽；若限定輸球的比賽，18K追平隊史紀錄，此役為隊史第三次投手群送出18K卻輸掉比賽。

鄧愷威的投球內容同時呈現好與壞的極端，「休士頓紀事報」也形容：「鄧愷威的最終成績令人感到混亂，他有9K，卻也被打了包括3轟在內的6支安打，最終丟掉5分。」

鄧愷威賽後表示，並沒有意識到自己製造的10個出局數有9個是靠三振取得，因為即便打席最後結果是三振，其實自己並沒有找到控球，「有一些球最後取得三振，不管是被判好球或對手揮空，其實並不是投到我想要的位置，所以我必須說今天的控球真的不好，我必須再加油。」

太空人官網報導形容「鄧愷威作為先發投手的光環開始開始逐漸褪色」，賽後被問到將鄧愷威移回牛棚的可能性，艾斯帕達表示，「我們明天會再評估，看看是不是有疲勞的狀況，這可能是他球威下降的原因，也可能導致他的機制上出現一些問題，我們明天會再和他討論。」

鄧愷威表示，自己在先發投手的位置上感覺自在，但他也知道，「這裡是大聯盟，如果想要在先發輪值有個位置，就必須自己去爭取，我必須把自己的工作做得更好，忘掉這場比賽，希望自己能繼續在這個位置上。」