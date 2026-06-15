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MLB／史上首次台將對決 李灝宇雙安+生涯首盜 鄧愷威吞本季第6敗

記者陳宛晶／即時報導
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太空人隊鄧愷威15日比賽照。(美聯社)
太空人隊鄧愷威15日比賽照。(美聯社)

2026年6月15日，大聯盟場上寫下台灣新頁，太空人隊鄧愷威、老虎隊李灝宇上演史上首見台灣投打對決，以1三振、1安打各勝一回合。鄧愷威此役先發3.1局失5分，9次三振改寫生涯單場新高，但也首度單場挨3轟，在3：5落後局面帶著敗投資格退場，太空人終場以3：9輸球，鄧愷威吞下本季第6敗、生涯第10敗。

鄧愷威此役共用81球、49球好球，被敲6安打、失5分，有9K，但也有2次四壞球保送、2次觸身球保送。

李灝宇雖未排進先發打線，但第二局就接替因傷退場的托瑞斯（Gleyber Torres）留下的1好0壞打席，此役4打數敲出2安打，第四局面對鄧愷威敲安，第八局面對後援投手墨瑞（Jayden Murray）敲安，隨後跑出大聯盟生涯首盜。

鄧愷威一開賽就跌跌撞撞，首局4次四死球保送，讓老虎沒有任何安打就得到分數，第二局以三振麥金斯崔（Zach McKinstry）、奧特曼（James Outman）開局，隨即遭麥克尼格（Kevin McGonigle）敲出陽春砲。焦點場面就在此刻上演，托瑞斯出現傷情，1好0壞打席由李灝宇接手，鄧愷威連用4顆橫掃球，最終靠揮空取得三振。

老虎隊李灝宇13日比賽資料照。(美聯社)
老虎隊李灝宇13日比賽資料照。(美聯社)

鄧愷威第三局一出局後被敲安，丁格勒（Dillon Dingler）打向游擊方向的滾地球，太空人錯過雙殺，馬上釀成傷害，奇斯（Colt Keith）兩分砲、托克森（Spencer Torkelson）陽春砲上演連兩打席開轟，老虎轉眼擴大為5：0領先。

太空人3局下靠兩轟追近為3：5，鄧愷威第四局先送出單場第9K，隨後被麥克尼格敲安，再度碰上李灝宇，這回第1顆橫掃球就被他敲出安打，太空人也在此時啟動換投，歐克（Steven Okert）以2K避免鄧愷威的失分繼續膨脹。

老虎在比賽後段持續追加分數，包括奇斯第七局的兩分砲、第九局陽春砲，單場狂刷三響砲、6分打點，鄧愷威最終承擔敗投。

精華 FAQ

  • 因為太空人先發投手鄧愷威，對上老虎隊球員李灝宇，兩人都是台灣球員，且在大聯盟正式比賽中首次正面交鋒，寫下台灣棒球新頁。

  • 他先發3.1局，用81球失5分，被敲6安打，投出9次三振，刷新生涯單場新高，但也出現4次保送與2次觸身球，最後吞下本季第6敗。

  • 李灝宇雖未先發，因托瑞斯受傷提前上場，4打數敲出2安打，兩度從鄧愷威手中擊出安打，並在第八局成功盜上壘包，完成大聯盟生涯首盜。

MLB 鄧愷威

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