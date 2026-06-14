MLB／白襪再勝道奇重返分區龍頭 大谷翔平2支0終止連6場安打

道奇隊大谷翔平14日兩次打數掛零。(美聯社)

白襪隊今天在芝加哥主場對道奇 隊進行3連戰最後一戰，也是兩隊本季最後一次交手，白襪第6局出現3支全壘打，終場以6：4獲勝，系列賽取得2勝1敗，重返美聯中區排名第1。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）因為參加女兒的大學畢業典禮，缺席這場比賽。

道奇老將弗里曼（Freddie Freeman）1局上轟出陽春砲，本季第11轟出爐，道奇打完5局1：0領先；白襪面對道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan），前5局只出現1支安打、吞下8次三振，6局下首名打者安東納奇（Sam Antonacci）轟出陽春砲，點燃這半局猛烈攻勢，改變球隊命運。

西恩接著被揮出兩支安打，再失1分退場，道奇第2任投手崔爾（Jack Dreyer）又被連揮3安，包括蒙哥馬利（Colson Montgomery）、麥德羅斯（Chase Meidroth）都轟出兩分砲，白襪這半局打了一輪，連續6支安打攻下6分奠定勝基，

道奇7、8、9局各得1分，包括8局上貝茲（Mookie Betts）轟出陽春砲，終場仍以兩分之差落敗；大谷翔平 兩次打數掛零，被三振、保送各兩次，終止連續6場比賽安打紀錄，目前打擊率3成02、安打75支、上壘率4成27都在隊上領先。

白襪在主場連贏8個系列賽，也是最近12年首次在系列賽擊敗道奇，本季戰績38勝32敗重返美聯中區排名第1，守護者隊39勝33敗退居第2，兩隊之間沒有勝差。

道奇板凳教練雷曼（Danny Lehmann）代掌兵符輸球，他說：「白襪是一支截然不同、非常優秀的球隊，和去年、前年完全不一樣，要向他們致敬。」