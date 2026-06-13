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MLB／貝茲失誤搞砸山本由伸完全比賽：我沒有任何藉口

記者陳宛晶／即時報導
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貝茲、孟西。（美聯社）
貝茲、孟西。（美聯社）

道奇隊日籍強投山本由伸前7.2局仍維持完全比賽局面，一顆朝游擊手貝茲（Mookie Betts）而去的滾地球，在下一幕出現令人錯愕的瞬間，一記失誤讓完全比賽夢碎，貝茲扛責：「沒能處理好平常應該處理起來的滾地球，我沒有任何藉口。」

道奇13日以7：1擊敗白襪，山本先在第8局錯失完全比賽，第9局也挨轟讓無安打比賽挑戰告終，最終繳出8.1局僅被敲1安打、失1分好投，送出7次三振，取得本季第7勝。

山本前7局讓白襪打者完全摸不到一壘壘包，第八局兩出局後面對麥德羅斯（Chase Meidroth），打向游擊方向的滾地球，貝茲已掌握方向，卻讓這球彈飛，球迷錯愕，不少人雙手抱頭，難以相信這一幕。

山本隨後讓岡薩雷茲（Jacob Gonzalez）擊出二壘方向滾地球出局，攻守交換時，喝著水、嘴巴鼓鼓的他，朝貝茲的屁股拍了一下，示意隊友不要在意，而山本也笑得輕鬆繼續翻看自己的筆記本，並未顯現心情受到動搖。

山本表示，「那一球確實已經讓打者打不好，但有點不規則彈跳，所以其實沒什麼好說的。」

捕手魯辛（Dalton Rushing）也提到，「從我的角度看過去，那個彈跳確實很難處理，並不是一個簡單的守備機會，最終也不是因為那個play讓無安打比賽消失，所以不會有人怪他的。」

貝茲則認為自己可以做得更好，「我應該在更高的位置接到球。」他表示，「我知道當時場上正在發生什麼（挑戰完全比賽），但沒有因此感受到壓力，我不會找任何藉口，確實是我沒有幫上忙。」他也讚揚山本，「全世界都知道他今天有多棒，今天又再次證明了這件事。」

精華 FAQ

  • 他前7.2局都未讓白襪打者上壘，直到第八局兩出局後，面對麥德羅斯的滾地球被貝茲失誤，才讓完全比賽機會消失。

  • 貝茲表示自己應該在更高的位置接到球，沒有任何藉口，也沒有因場上挑戰完全比賽而感到壓力，並強調是自己沒幫上忙。

  • 山本最終投了8.1局，只被敲1支安打、失1分並送出7次三振，拿下本季第7勝；道奇也以7比1擊敗白襪。

道奇 山本由伸

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