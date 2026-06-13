MLB／李灝宇隔11天重返大聯盟 與「費仔」同場先發都敲安

李灝宇相隔11天回到大聯盟。（美聯社）

台灣內野手李灝宇相隔11天回到大聯盟！13日在對上守護者之戰擔任先發第9棒、三壘手，2打數敲出1支安打；另一名中華隊經典賽 國手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）同場出賽則有雙安表現。

李灝宇日前在大聯盟出賽32場，累積87打席，但OPS僅0.578，老虎隊在本月3日將他下放3A，希望他能繼續磨練，而李灝宇回到3A後，近30個打數敲出9支安打，包括兩發全壘打，手感火燙，13日因為投手弗列爾提（Jack Flaherty）腳踝受傷被放進傷兵名單，李灝宇再次被叫上大聯盟。

回到大聯盟的第一天，面對守護者隊先發左投卡斯提歐（Joey Cantillo），李灝宇先發上陣，首打席在2局下2出局後上場，掌握82.2英里（132公里）的變速球，敲出左外野方向的安打，4局下第二打席則擊出滾地球出局，接著在7局上被換代打退場。

而李灝宇此戰2打數敲出1支安打，4次守備機會則沒有失誤，其中在2局下守護者隊發動雙盜壘戰術，並因為捕手失誤攻下追平分，接著面對海吉斯（Austin Hedges）擊出的三壘滾地球，李灝宇傳本壘擋下欲跑回超前分的爾柴德德。

李灝宇、費爾柴德今年都入選經典賽中華隊國手，但李灝宇在開打前因傷退賽，兩人沒能一起在經典賽場上並肩作戰，如今則是在大聯盟首度同場交鋒。

費爾柴德13日擔任守護者先發第7棒、中外野手，2打數都敲出安打，有1次觸身球保送，還跑出1次盜壘成功，本季在大聯盟出賽8場，打擊率2成50，終場守護者也以3：1勝出。