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MLB／大谷翔平沒輪休連兩天開轟 卻因左膝發炎提前退場

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

道奇大谷翔平昨天「二刀流」出戰海盜，今天「打者翔平」沒休兵、繼續先發上陣，且在3局上轟出一發陽春全壘打，連兩天開轟，然而他在第7局就被換下場，道奇隊公布他因左膝發炎退場。

大谷翔平昨天對海盜先發6.2局失4分（3分自責分），無關勝敗，同場還在最後一打席敲出一發2分全壘打。今天沒有如前次先發後輪休，繼續被排為先發第1棒。

大谷首打席選到保送上壘，3局上則是從海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）手中，將82.6英里的（132.9公里）、落在好球帶下緣的橫掃球轟成右外野方向的陽春砲，擊球初速達107.7英里（約173.3公里），飛行距離391英尺（約119.2公尺），連兩戰全壘打，是他本季第13轟、近5戰敲3轟。

道奇隊3局上靠著大谷翔平開啟攻勢，單局打下3分領先，4局上大谷翔平又在2出局後敲出安打，帶動道奇隊連續5棒上壘，單局多添2分，拉開5：0領先。

海盜在5局下則先從弗洛雷斯（Rafael Flores Jr.）的生涯首轟展開反撲，2出局後洛威（Brandon Lowe）再轟一發2分全壘打，海盜單局打下4分將比數追成1分差。

第7局道奇靠接連攻勢再添1分，一、二壘有人的打擊機會，原本輪到大谷翔平打擊，但道奇隊啟用代打，大谷翔平退場休息，之後道奇也靠暴投追加分數，終場道奇隊則是在這場打擊戰中以8：6勝出。

大谷翔平此戰4次打擊機會，2打數都敲2安，包括1發全壘打，獲得2次保送，目前打擊率3成05，然而道奇隊隨後公布大谷翔平退場的原因為左膝發炎，但未進一步說明傷勢嚴重程度。

精華 FAQ

  • 他在3局上轟出陽春全壘打，連兩天都敲出全壘打；全場4次打擊機會中有2安2保送，持續展現高檔火力與上壘能力。

  • 道奇隊在第7局啟用代打，讓大谷翔平提前離場，球隊隨後公布他是因左膝發炎退場，但目前未進一步說明傷勢嚴重程度。

  • 道奇隊在打擊戰中以8比6擊敗海盜，大谷翔平本季第13轟入袋，近5戰已敲3轟，賽後打擊率也提升到3成05。

大谷翔平 道奇

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