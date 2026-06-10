我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普AI影片變身火影忍者 日本動漫迷火大連署抗議

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

MLB／大谷勝投被搞砸後敲本季第12轟 道奇遭海盜逆轉

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊日籍球星大谷翔平先發出戰海盜隊，主投6.2局，失4分（3分自責分）寫下本季單場失分新高，防禦率也升至1.06，而他的本季第7勝在牛棚接手後被轟飛，儘管「打者翔平」在9局上也敲出2分砲追分，最終仍無法改變戰局；海盜隊則靠新秀卡利漢（Tyler Callihan）單場雙響砲以9：8逆轉道奇。

大谷翔平來到道奇隊後首度出戰海盜隊，今天前3局都送對手上壘，但力保不失分，道奇打線則是在4局上則是靠弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）二壘打和塔克（Kyle Tucker）的安打替他打下2：0領先。

大谷投到4局下先抓下2個出局數，之後面對海盜隊新秀卡利漢，投出第一球、97.8英里（157.3公里）的直球被轟出右外野球場外，擊球初速107.3英里（約172.7公里）、飛行距離427英尺（約130.1公尺），這也是卡利漢生涯首轟，替海盜隊追成1分差。

道奇隊在6局上由瓦德（Ryan Ward）轟出滿貫全壘打，將比數拉開為6：1。

但大谷翔平投到第7局卻遇上大危機，先投出保送再被敲安打，雖連飆2K抓下出局數，但接著被洛威（Brandon Lowe）揮出右外野安打失2分，也結束此戰投球任務。之後海盜又靠道奇的守備失誤再添1分，送回大谷留下的二壘跑者，海盜單局進帳3分，將比數追成4：6。

大谷翔平在過去10場先發，單場失分不超過2分，防禦率僅0.74。今天則是主投6.2局用102球，被揮出6支安打含1轟，有3次四壞球保送和1次觸身球，送出6次三振，失4分（3分自責分）寫下他本季單場失分新高，最快球速100.7英里（約162公里），防禦率0字頭失守、升至1.06。

大谷退場時雖還是勝投候選人身份，但戰況在第8局驟變，道奇換上第三任投手哈特（Kyle Hurt），海盜連靠2次保送上壘，接著卡利漢再轟出一發右外野3分全壘打，生涯首轟和第2轟同日出現，且一棒逆轉戰局，道奇換投崔爾（Jack Dreyer）又被霍威茲（Spencer Horwitz）轟2分彈，海盜單局灌5分取得領先。

「打者翔平」此戰雖前4打數沒有安打、吞下2K，9局上在1出局一壘有人時站上打擊區，從索托（Gregory Soto）手中轟出中外野2分全壘打，是他本季第12轟，擊球初速103.9英里（約167公里）、飛行距離412英尺（約126公尺），將比數追成1分差，但道奇沒能再添分數，以輸球收場，系列賽雙方各取1勝。

精華 FAQ

  • 大谷主投6.2局，用102球被敲6安，包含1發全壘打，另有3次四壞與1次觸身球，飆6K失4分，其中3分自責，防禦率升到1.06。

  • 道奇先靠弗里曼、孟西二壘打及塔克安打取得2比0領先，之後又有滿貫砲拉開差距，但第7至8局牛棚接連失分，終遭海盜翻盤。

  • 大谷在前4打數無安打後，9局上於一壘有人時轟出中外野2分砲，這是他本季第12轟，一度把比數追到只差1分，但仍無力改變結果。

大谷翔平 道奇

上一則

NBA／馬刺G4半場27分大幅領先尼克 上半場狂轟14記三分球

延伸閱讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘
MLB／山本由伸8局失1分連續解決22人 道奇首局灌9分守護他的第6勝

MLB／山本由伸8局失1分連續解決22人 道奇首局灌9分守護他的第6勝
MLB／大谷翔平敲本季第9轟 先發6局「無安打」奪本季第5勝

MLB／大谷翔平敲本季第9轟 先發6局「無安打」奪本季第5勝
MLB／敗在第6局崩盤 鄧愷威5局失5分 吞本季第4敗

MLB／敗在第6局崩盤 鄧愷威5局失5分 吞本季第4敗

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
川普親臨現NBA總決賽第3戰，成為美國歷史上首位在任內現場觀看NBA總決賽的總統。(路透)

NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：他是真正尼克迷

2026-06-08 22:13
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
「台灣四大美女」胡慧中罕見露面 女兒竟是大尺碼網紅

「台灣四大美女」胡慧中罕見露面 女兒竟是大尺碼網紅
3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌
全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校