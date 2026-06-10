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網球／搭檔單打傷退 小威復出旅程遇危機

記者曾思儒／即時報導
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小威廉絲(右)9日雙打首戰和加拿大搭檔姆博柯(左)挺進倫敦女王俱樂部草地賽第二輪...
小威廉絲(右)9日雙打首戰和加拿大搭檔姆博柯(左)挺進倫敦女王俱樂部草地賽第二輪。(路透)

美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）宣布重回網壇投入震撼彈，從雙打回歸的她首戰更和19歲加拿大搭檔姆博柯（Victoria Mboko）以直落二扳倒列第3種子的同胞美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），挺進倫敦女王俱樂部草地賽第二輪，不過博柯單打比賽卻發生跌倒傷退意外，讓小威的復出首戰可能打一場就結束。

小威2022年美網後就再沒比賽紀錄，闊別1375天回歸，丈夫夫奧漢尼安（Alexis Ohanian）和一雙女兒奧林匹亞（Alexis Olympia Ohanian Jr.）、阿迪拉（Adira River Ohanian）都在場邊觀賽；小威第二輪雙打預計當地周四進行，目前雖還沒顯示退賽，但博柯的傷勢為比賽投入變數。

單打列第3種子的博柯，16強碰捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova），首盤2：6讓出，第二盤4：3領先時卻在底線滑倒，當下她就扶著左膝，雖能自行起身但告訴物理治療師狀況不對，沒幾分鐘後就宣布退賽。

博柯10日單打比賽發生跌倒傷退意外。(路透)
博柯10日單打比賽發生跌倒傷退意外。(路透)

晉級8強的普莉絲可娃說：「很可惜，我認為我們打出場好比賽，隨著比賽進行狀況加溫。給她誠摯的祝福，這不是我想奪勝的方式，所以希望她能順利參加溫布頓。」

小威已確定下周的柏林女網賽仍會參加雙打，是否有機會打溫布頓還沒消息。

精華 FAQ

  • 她與19歲加拿大搭檔博柯合作，以直落二擊敗第三種子梅莉雪／羅莉芙，順利闖進倫敦女王俱樂部草地賽第二輪，回歸首戰表現亮眼。

  • 博柯在對普莉絲可娃的比賽中，第二盤領先時於底線滑倒，當下扶著左膝，雖能起身但確認狀況不佳，隨後宣布退賽，止步於16強。

  • 小威已確定下周仍會參加柏林女網賽的雙打，但因博柯受傷，女王俱樂部的後續出賽出現變數；至於能否出戰溫布頓，目前仍沒有明確消息。

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