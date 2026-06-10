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MLB／鄧愷威4局失7分 太空人1：10不敵天使

記者葉姵妤／即時報導
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鄧愷威9日寫下本季最慘一役。（美聯社）
鄧愷威9日寫下本季最慘一役。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄧愷威首度僅休四天先發，前兩局失血過多成為敗因。
  • 重點二：此戰他投四局失七分，創本季最慘紀錄並追平生涯最多失分。
  • 重點三：太空人打線火力低迷，全場僅在第七局攻下唯一一分。

太空人隊與天使隊系列賽第2場比賽，台灣投手鄧愷威9日本季第7場先發，前兩局就大失血，最終留下4局失7分的表現，寫下本季最慘一役，也追平生涯單場最多失分，太空人終場以1：10落敗，鄧愷威吞下本季第5敗。

鄧愷威本季首度僅休4天登板，首局就狀況連連，對天使開路先鋒奈托（Zach Neto）投出保送，1出局後雖製造滾地球，但隊友守備失誤形成一、二壘有人，鄧愷威接著再投保送，並在滿壘時投出觸身球，讓天使輕鬆跑回第1分，接著製造滾地球但雙殺不成再失分，首局陷入0：2落後。

第2局鄧愷威先被李維羅（Sebastián Rivero）敲安打，再投出觸身球保送，接著被楚奧特（Mike Trout）敲安打，滿壘時連續讓柯勒（Wade Meckler）、歐戴爾（Jo Adell）敲出二壘打失4分，之後再被敲安打，並在一、三壘有人時因滾地球失分。

鄧愷威在第2局讓天使隊猛攻一輪，1出局後連續讓6名打者上壘、被敲出5支安打、失5分，前兩局投完用球數已達53球，天使隊將比數拉開為7：0。

第3局鄧愷威續投後回穩，先飆三振後雖被李維羅敲出安打，之後連續解決天使前2棒，沒有失分。第4局又保送首名打者且在2出局後被敲安打，接著成功化解一、二壘有人的危機，投完4局後結束此戰投球任務。

太空人打線直到7局上才靠接連安打敲回第1分，也是全場唯一得分；牛棚則是自第5局起接手，在8局下被天使隊再拿下3分，終場太空人就以1：10吞敗。

鄧愷威投4局用93球，被揮出7支安打，有3次保送和2次觸身球，送出5次三振，失7分（5分自責分）寫本季新高，也追平生涯單場最多失分，最快球速94.6英里（約152.2公里）。

本季鄧愷威合計出賽20場（7場先發），拿下3勝5敗3中繼，防禦率3.71，近期連3場先發都失分、吞下2連敗。

太空人 鄧愷威

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