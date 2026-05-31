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MLB／遭12歲球迷丟球砸傷 藍鳥外野手緩頰：他以為我要傳接

記者陳宛晶／即時報導
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藍鳥隊右外野手桑契斯5月31日在比賽進行時遭到球迷丟進場內的球砸傷手腕，提前傷退...
藍鳥隊右外野手桑契斯5月31日在比賽進行時遭到球迷丟進場內的球砸傷手腕，提前傷退。（路透）

藍鳥隊5月31日客場以5：9不敵金鶯隊之戰，發生離奇傷情，藍鳥右外野手桑契斯（Jesus Sanchez）在比賽進行時遭到球迷丟進場內的球砸傷手腕，提前傷退。乍看以為是球迷惡意攻擊事件，其實是他與一位12歲男孩的溝通落差，桑契斯賽後出面解釋，自己可能讓男孩誤以為要玩傳接，才造成誤會。

轉播畫面捕捉到，第六局的一次投捕暫停時，一顆從看台上丟進來的球，正好打中桑契斯的左手，防護員隨後上場了解狀況，而桑契斯當時連要握緊防護員的手都有難度，因此藍鳥決定換人。這位男孩隨後由保全人員帶離場邊，身旁有一位大人陪伴。

「這是一場誤會。」桑契斯賽後受訪時的手腕已有包紮，他表示，當時與這位男孩有些有趣的對話往來，「但我並沒有要在那時和他傳接，只是看著他們，而他們可能以為我想和他們傳接。」桑契斯也透露，雖然傷處還有些疼痛，但沒有骨折。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）也還原事件，「他當時和那位男孩在聊天，有點像是在開玩笑說『要來傳接嗎？』但那孩子把玩笑話當真了，直接把球丟向桑契斯。」他表示，在棒球場上永遠不知道會遇到什麼狀況，「這還真的是我第一次碰到。」史奈德有些無奈，「總之，比賽進行中，本來就不該把球丟進場內。」

事發後，金鶯球團發出聲明，「我們已經找到該位球迷，將他帶離球場，並會進行全面調查。」桑契斯和史奈德都表示，相信男孩沒有惡意。

https://x.com/JomboyMedia/status/2061149857310498901

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