我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40萬學貸太難還 紐約醫用兒時興趣大賺外快

男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了

MLB／山本由伸狂飆10K奪第5勝 道奇教頭盛讚強硬殺手本色

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊日本強投山本由伸31日對費城人隊先發5.1局無失分，飆出10次三振。（歐新...
道奇隊日本強投山本由伸31日對費城人隊先發5.1局無失分，飆出10次三振。（歐新社）

道奇日本強投山本由伸，今天對費城人隊先發5.1局無失分，飆出10次三振，道奇全場揮出13支安打，包括3支全壘打，終場以9：1大勝，以2勝1敗贏得主場3連戰。

山本用104球完成先發任務，被揮出4支安打，投出兩次保送，奪三振寫下本季單場新高，2連勝後戰績升至5勝4敗，防禦率2.86在國聯排名第8。

道奇從第2局起，每局都攻下分數，費城人4名投手都有失分紀錄，潘特（Andrew Painter）先發3.1局失4分，吞下6連敗，戰績1勝6敗、防禦率5.74。

奇奇火力全開，4局下瓦德（Ryan Ward）、弗里蘭（Alex Freeland）都轟出陽春砲，瓦德生涯首轟出爐，7局下孟西（Max Muncy）也轟出陽春砲，本季14支全壘打獨居全隊第1。

大谷翔平5打數2安打，被三振1次，最近連續4場比賽揮出安打，本季打擊率2成80、全壘打10支、打點31分，目前上壘率4成02是全隊最高。

山本本季首次嘗到2連勝滋味，出賽11場有4場投球數破百，道奇其他投手單場100球都未超過兩場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「很難找到比山本更優秀的人或運動員了，真的找不到，他既有柔情和自律，又有我們常說的那種強硬和殺手本色。」

道奇最近10場比賽贏得8勝，戰績38勝21敗在國聯西區穩居龍頭，領先排名第2的教士隊已達5.5場勝差。

道奇 日本 山本由伸

上一則

世足攻略／C組超級強隊巴西坐鎮 非洲之光摩洛哥拚續寫驚奇

下一則

NBA／蟬聯MVP卻衛冕失利 亞歷山大：失敗賽季

延伸閱讀

MLB／山本由伸收拾釀酒人奪第4勝 羅伯茲盛讚王牌投手該有的樣子

MLB／山本由伸收拾釀酒人奪第4勝 羅伯茲盛讚王牌投手該有的樣子

MLB／開轟+猛打賞助道奇6連勝 大谷打擊回溫：攻向中外野

MLB／開轟+猛打賞助道奇6連勝 大谷打擊回溫：攻向中外野
MLB／大谷翔平敲本季第9轟 先發6局「無安打」奪本季第5勝

MLB／大谷翔平敲本季第9轟 先發6局「無安打」奪本季第5勝
MLB／大谷翔平單場2支二壘打 道奇5：4逆轉教士

MLB／大谷翔平單場2支二壘打 道奇5：4逆轉教士

熱門新聞

梅西疑似腿後肌受傷退場。(美聯社)

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

2026-05-25 01:34
5月25日，鄭欽文在比賽後出席記者會。(新華社)

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

2026-05-25 20:58
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
馬刺終場以103：82收下主場勝利。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

2026-05-24 23:01
尼克以130：93大勝騎士，挺進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／尼克4戰「橫掃」騎士 睽違27年重返總冠軍戰

2026-05-25 22:47
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45

超人氣

更多 >
美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
長者這些行為恐失紅藍卡醫保 後果嚴重 還需終身罰款

長者這些行為恐失紅藍卡醫保 後果嚴重 還需終身罰款
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人