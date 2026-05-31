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MLB／李灝宇敲安終結連12打數低潮 費柴德本季首秀未敲安

中央社／台北31日電
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老虎隊台灣好手李灝宇（左）30日先發，4打數1安打，終結連12打數無安打低潮。（...
老虎隊台灣好手李灝宇（左）30日先發，4打數1安打，終結連12打數無安打低潮。（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）老虎隊台灣好手李灝宇30日先發，4打數1安打，終結連12打數無安打低潮；而29日被守護者升上大聯盟的費柴德30日首度出賽，替補2打數未敲安。

效力底特律老虎隊的李灝宇在30日對上芝加哥白襪隊之戰先發第8棒、二壘手，3局上首打席面對先發投手凱伊（Anthony Kay），雖然敲出擊球初速105.1英里、飛行距離369英呎深遠飛球，但遭到接殺。

不過，5局上再對凱伊，這次李灝宇成功敲出中間方向滾地安打，結束近期打擊乾旱；但後面2個打席則都遭到三振。李灝宇此役總計4打數1安打，2次三振，打擊率1成95。

老虎隊全場敲出7支安打，但僅有培瑞斯（Wenceel Perez）在3局上的陽春砲攻下分數，最終以1比7敗給白襪隊。

台美混血好手「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）在30日迎來本季大聯盟初登場，克里夫蘭守護者隊面對波士頓紅襪隊之戰，5局上替補上場守左外野，6局下的首打席遭到三振；8局下也吞K，總計2打數2次三振。

9局上面對康納．王（Connor Wong）敲出的左外野安打，費柴德選擇長傳本壘，但沒能阻止跑者得分，記費柴德1次失誤及康納．王一壘安打；最終守護者以1比9輸球。

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