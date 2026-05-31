MLB／白襪重砲村上宗隆右大腿拉傷 進入傷兵名單

MLB白襪隊日本重砲村上宗隆由於右大腿後肌拉傷，被列入10天傷兵名單。圖為村上27日比賽照。(路透)

美國職棒大聯盟MLB芝加哥 白襪隊日本 重砲村上宗隆由於右大腿後肌拉傷，30日被列入10天傷兵名單，並對此感到「相當遺憾」。白襪隊教頭預估，村上會缺陣4週到6週。

村上29日在主場迎戰底特律老虎隊時全力奔跑，安全上到一壘後，隨即按住右大腿後側，面露痛苦表情，之後提前退場。根據MLB官網報導，村上的右大腿後肌二級拉傷。

而村上透過翻譯八木賢造表示，「感到非常疼痛」。

白襪隊總教練魏納柏（Will Venable）透露，村上預計會缺陣4週到6週，「這很難受，很明顯地，他無論在場上或場下，都對我們這支球隊有巨大影響」。

魏納柏也表示，「他投入龐大精力到他的工作與其他人身上。我想他現在應該很沮喪…我們會嘗試支持他，這很難受。不過，這是每支球隊都會遇到的事情，也必須找到方式調度球員，以及打出好比賽」。

日本放送協會（NHK）報導，村上受訪時直言，「當時全力奔跑時就感到些微疼痛。這是我第一次大腿後肌受傷。我對此感到非常非常沮喪」。

他接著說，「對於已經做的事情，也沒辦法，之後如何繼續下去才是重點。我已經無法達成先前的目標，也就是在賽季期間不缺陣，不過我會努力恢復成100%的狀態。會好好面對，努力有所成長之後歸來。」

村上在受傷之前，沒缺席過白襪隊開季以來57場比賽，且表現亮眼：2成40的打擊率、領先美聯（AL）的20發全壘打，貢獻41分打點暫居美聯第2。

在村上維持火熱手感的帶動下，白襪本季至今也大幅進步，擺脫連續兩年在美聯中區墊底的陰霾，以30勝27敗暫居分區第2名。如今村上因傷離隊，對球隊而言也將是一大打擊。