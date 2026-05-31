我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

MLB／白襪重砲村上宗隆右大腿拉傷 進入傷兵名單

中央社／芝加哥30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
MLB白襪隊日本重砲村上宗隆由於右大腿後肌拉傷，被列入10天傷兵名單。圖為村上2...
MLB白襪隊日本重砲村上宗隆由於右大腿後肌拉傷，被列入10天傷兵名單。圖為村上27日比賽照。(路透)

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪隊日本重砲村上宗隆由於右大腿後肌拉傷，30日被列入10天傷兵名單，並對此感到「相當遺憾」。白襪隊教頭預估，村上會缺陣4週到6週。

村上29日在主場迎戰底特律老虎隊時全力奔跑，安全上到一壘後，隨即按住右大腿後側，面露痛苦表情，之後提前退場。根據MLB官網報導，村上的右大腿後肌二級拉傷。

而村上透過翻譯八木賢造表示，「感到非常疼痛」。

白襪隊總教練魏納柏（Will Venable）透露，村上預計會缺陣4週到6週，「這很難受，很明顯地，他無論在場上或場下，都對我們這支球隊有巨大影響」。

魏納柏也表示，「他投入龐大精力到他的工作與其他人身上。我想他現在應該很沮喪…我們會嘗試支持他，這很難受。不過，這是每支球隊都會遇到的事情，也必須找到方式調度球員，以及打出好比賽」。

日本放送協會（NHK）報導，村上受訪時直言，「當時全力奔跑時就感到些微疼痛。這是我第一次大腿後肌受傷。我對此感到非常非常沮喪」。

他接著說，「對於已經做的事情，也沒辦法，之後如何繼續下去才是重點。我已經無法達成先前的目標，也就是在賽季期間不缺陣，不過我會努力恢復成100%的狀態。會好好面對，努力有所成長之後歸來。」

村上在受傷之前，沒缺席過白襪隊開季以來57場比賽，且表現亮眼：2成40的打擊率、領先美聯（AL）的20發全壘打，貢獻41分打點暫居美聯第2。

在村上維持火熱手感的帶動下，白襪本季至今也大幅進步，擺脫連續兩年在美聯中區墊底的陰霾，以30勝27敗暫居分區第2名。如今村上因傷離隊，對球隊而言也將是一大打擊。

日本 MLB 芝加哥

上一則

法網／謝淑薇混雙也出局 台將希望僅剩梁恩碩

下一則

MLB／李灝宇敲安終結連12打數低潮 費柴德本季首秀未敲安

延伸閱讀

MLB／村上宗隆首度單場雙響 緊追舒瓦伯20轟

MLB／村上宗隆首度單場雙響 緊追舒瓦伯20轟
MLB／村上宗隆20轟領跑美聯卻無緣打者榜前10 球迷傻眼：太離譜了

MLB／村上宗隆20轟領跑美聯卻無緣打者榜前10 球迷傻眼：太離譜了
MLB／洋基賈吉再見2分砲 結束生涯最慘連11戰無打點

MLB／洋基賈吉再見2分砲 結束生涯最慘連11戰無打點

MLB／史蒂文關缺陣3至7天 費爾柴德重返大聯盟

MLB／史蒂文關缺陣3至7天 費爾柴德重返大聯盟

熱門新聞

梅西疑似腿後肌受傷退場。(美聯社)

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

2026-05-25 01:34
5月25日，鄭欽文在比賽後出席記者會。(新華社)

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

2026-05-25 20:58
馬刺終場以103：82收下主場勝利。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

2026-05-24 23:01
尼克以130：93大勝騎士，挺進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／尼克4戰「橫掃」騎士 睽違27年重返總冠軍戰

2026-05-25 22:47
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示