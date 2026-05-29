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MLB／晚場防禦率不到1 海盜王牌史肯斯5.1局飆10K仍吞敗

記者葉姵妤／即時報導
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史肯斯主投5.1局，用103球，被敲4支安打，有3次保送，失3分僅1分是自責分，...
史肯斯主投5.1局，用103球，被敲4支安打，有3次保送，失3分僅1分是自責分，飆10次三振，但吞下敗投。（美聯社）

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）歷經前兩戰先發大失分後，28日在主場出戰小熊隊，先發5.1局飆10次三振仍贏不了，失3分（1分自責分），最終海盜以2：7落敗，在國聯中區排名墊底。

史肯斯本季白天、晚上出賽成績判若兩人，此戰賽前，他在白天登板的6場出賽的防禦率達6.57，另5場晚場賽事則繳出0.51的超強壓制力。而今天出戰小熊，比賽在匹茲堡當地時間晚間6點42分開打。

根據大聯盟官網報導指出，史肯斯直到賽前45分鐘才走向牛棚準備，開打前30分鐘還使用美式足球熱身，在登板前5分鐘才回到休息室。

史肯斯開賽後就面對小熊前8名打者送出7次三振，直到3局上2出局後對史旺森（Dansby Swanson）投出保送，接著雖被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出游擊方向飛球形成安打，但阿姆斯壯試圖衝二壘出局，結束小熊進攻。

4局上史肯斯再投出保送，且2出局後被哈普（Ian Happ）、鈴木誠也連敲2安失1分，第5局又是連飆3K，但投到6局上投出保送後，隊友還發生守備失誤，一、二有人時被哈普再敲安失分，接著被換下場，蒙哥馬利（Mason Montgomer）接手後再送回壘上跑者，記為史肯斯的失分。

史肯斯主投5.1局，用103球，被敲4支安打，有3次保送，失3分僅1分是自責分，飆10次三振，但吞下敗投，本季出賽12場拿下6勝5敗，防禦率2.89，晚場出賽的防禦率在賽後則是小升至0.66。

在史肯斯退場後，海盜雖在6局下追回2分，但牛棚持續出狀況。8局上小熊在2出局後先有哈普轟2分砲追加分數，鈴木誠也安打後，下兩棒都獲得保送，三壘上的鈴木誠也還靠捕逸回到本壘得分，第9局也有分數進帳，收下比賽勝利。  

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