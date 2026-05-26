棒球／阿部慎之助因家暴下台 女兒求助ChatGPT釀風波

讀賣巨人隊監督阿部慎之助。（美聯社）

日本 職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助因對18歲女兒施暴震撼日本球界，他已向球團請辭獲准，阿部女兒為此事發出聲明澄清，承認因自己的過度描述，造成與事實有落差，看到父親在自己面前被警察帶走，她也受到震驚，為家務事失控表達歉意。

阿部今天出面致歉，流下淚水，他表示，「因為我的家裡糾紛，為球迷、職棒相關人士及公司帶來困擾，我深感抱歉，也玷污了歷史悠久的巨人監督名聲。」

記者會隨後由代理律師代為發表阿部女兒的聲明，阿部在此之前先打斷，表達想有說的話，向大眾呼籲，「女兒現在正值高三的敏感年紀，懇求各位能以溫暖的目光守護她。」

阿部女兒聲明全文如下