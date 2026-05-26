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棒球／阿部慎之助因家暴下台 女兒求助ChatGPT釀風波

記者陳宛晶／即時報導
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讀賣巨人隊監督阿部慎之助。（美聯社）
讀賣巨人隊監督阿部慎之助。（美聯社）

日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助因對18歲女兒施暴震撼日本球界，他已向球團請辭獲准，阿部女兒為此事發出聲明澄清，承認因自己的過度描述，造成與事實有落差，看到父親在自己面前被警察帶走，她也受到震驚，為家務事失控表達歉意。

阿部今天出面致歉，流下淚水，他表示，「因為我的家裡糾紛，為球迷、職棒相關人士及公司帶來困擾，我深感抱歉，也玷污了歷史悠久的巨人監督名聲。」

記者會隨後由代理律師代為發表阿部女兒的聲明，阿部在此之前先打斷，表達想有說的話，向大眾呼籲，「女兒現在正值高三的敏感年紀，懇求各位能以溫暖的目光守護她。」

阿部女兒聲明全文如下

對於這次家務事演變成如此大規模的報導，我感到非常抱歉，這封信是出於我自己的意志所寫。父親曾對我說，不需要做這樣的說明，但由於SNS與部分報導中出現了與事實不符的推測與內容，因此我希望能就這點進行說明。

首先，並不存在毆打或踢人的事實。雖然報導中提到我被打，但這是因為我當時的過度描述，導致報導內容與事實產生落差，我希望能明確說明這點，與父親發生如此嚴重的爭吵，這還是第一次，因為向ChatGPT諮詢後得知有可以匿名諮詢的兒童相談所，因此我打了電話過去，只是想詢問「該怎麼辦」，但在還沒聽取我希望如何處理的情況下，結果就直接報警了。

警方到場時，最震驚的人其實是我自己，看到父親在我面前被帶走，我當場崩潰痛哭。對於因為這件事驚動大家、讓事情鬧得如此之大，我深感反省，真的非常抱歉。

事實上，父親平時一直都是個很開朗的人，我們會互相講冷笑話、一起大笑，也會一起出去吃飯，過著一般家庭的生活。我知道有很多人在擔心我，但關於這點請大家放心，也謝謝大家的關心。事情發展到如此嚴重的地步，雖然由我來說有些奇怪，但我真的感到非常羞愧，現在才提也許太晚了，但因為我身體本來就很強壯，因此並沒有需要擔心的傷勢，請大家放心。

對於讓各方面人士感到擔憂，我由衷致歉。我與父親已經和好，請大家放心。

最後，我想說的是，未來關於我的家人、父親或我自己，SNS上的批評、中傷甚至肉搜行為，在這個時代或許很難完全停止，但我仍誠心希望大家能克制。

日本 ChatGPT

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