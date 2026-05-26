MLB／花滑金牌「璃來龍」道奇開球 托舉特技炒熱全場

三浦璃來與木原龍一現身道奇球場開球。（路透）

在米蘭冬奧 為日本 摘下雙人花式滑冰史上首金的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，25日受邀擔任道奇 隊開球嘉賓，兩人以充滿花滑特色的創意演出，讓現場球迷熱血沸騰。

三浦璃來穿上背號6，木原龍一穿上12號球衣登場。兩人難掩興奮之情，三浦表示：「能夠站上這個舞台真的非常光榮，也讓我覺得我們一路努力到現在真的很值得。」

開球儀式中，木原龍一以花滑招牌動作「椅式托舉」將三浦高高舉起，全場瞬間爆出熱烈歡呼。隨後，三浦從木原頭頂上方以優雅姿勢投球，將球投向擔任捕手的道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)。

雖然球最終在本壘前落地形成彈跳球，但仍獲得滿堂彩。接球後的羅伯茲也將球親手交還給三浦，三人隨後面帶笑容合影留念。

談到為何選擇以托舉方式完成開球，三浦笑說：「既然是雙人滑組合，感覺除了這個也沒有別的選擇了吧。」她也透露，為了這次開球練習許久，「希望正式上場時能順利把球投到捕手那裡。」

負責托舉的木原則表示：「我會在下面好好支撐她。」

首次踏進道奇球場的木原，身為知名棒球迷，也難掩激動情緒。他表示：「第一次能走進球場草地，現在真的只有感動。」三浦也說：「球場非常寬敞，而且真的很漂亮。」