我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

MLB／還年輕想繼續「二刀流」 大谷翔平談打擊低潮：單純實力不足

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇球星大谷翔平。（歐新社）
道奇球星大谷翔平。（歐新社）

洛杉磯道奇隊31歲日籍球星大谷翔平13日在主場迎戰巨人隊，對舊金山巨人隊先發7局無失分，送出8次三振，拿下本季第3勝，雖是投手「單刀」出擊，但他賽後坦言，自己還是想要持續以「二刀流」身份繼續努力。

為了減輕大谷翔平的負擔，近期道奇隊讓大谷翔平在先發出賽時不打擊，13日已是他本季第4次、連續第3次登板時「只投不打」，專心投球。13日他也用本季單場新高的105球完成7局任務，本季先發出賽7場，防禦率僅0.82重返大聯盟防禦率王。

依照道奇隊的規劃，14日也會讓「打者大谷」繼續休兵，讓他身體獲得更好的恢復。根據日本媒體報導，賽後大谷被問及，是否因年齡增長讓「二刀流」變得更困難？他表示：「我覺得現在是自己狀態最好的時候，我也覺得自己還很年輕，所以還想要繼續努力。」

大谷翔平在對上巨人隊首戰才敲出本季第7轟、5月首轟，他坦言，目前自己在進攻端能幫到球隊的比較少，「如果能找回讓自己滿意的打擊型態，應該能為球隊做出更大貢獻。」

而被問及打擊陷入低潮的原因？大谷翔平直言，就是單純「實力不足」，他提到，雖然狀況總是會起起伏伏，但這樣的起伏本來就是實力的一部分，如何縮短低潮，以及如何能讓自己維持在最佳狀態，這都是選手能力的一部分。

至於是否會因打擊狀況不盡理想而在投球時造成壓力？大谷翔平認為，能在投、打端都能處於巔峰狀態當然是最好，但以「二刀流」出賽能夠讓自己有另一個方式替球隊貢獻的方式，「這也是一種轉換心情的方式，即使打不好，也會抱持『想在投手丘上幫助球隊』的心情登板。」

道奇 大谷翔平 洛杉磯

上一則

NBA／延長賽拿7分助隊聽牌 米契爾：讓大家看到集體的力量

延伸閱讀

MLB／「投手大谷」開季7場先發防禦率僅0.82 道奇終止4連敗

MLB／「投手大谷」開季7場先發防禦率僅0.82 道奇終止4連敗
MLB／大谷翔平本季最長先發 7局8K失2分又吞敗投

MLB／大谷翔平本季最長先發 7局8K失2分又吞敗投
MLB／單場挨3轟生涯最慘 山本由伸自認該更有警覺

MLB／單場挨3轟生涯最慘 山本由伸自認該更有警覺
MLB／山本由伸失5分 大谷開轟雙安救不了 道奇4連敗

MLB／山本由伸失5分 大谷開轟雙安救不了 道奇4連敗

熱門新聞

克拉克。(美聯社)

NBA／疑似用藥過量 灰熊新秀克拉克驟逝得年29歲

2026-05-12 20:30
中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。(路透)

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世界盃轉播或迎轉機

2026-05-07 22:21
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。(新華社)

2500萬美元 香港取得世界盃轉播權

2026-05-07 21:55
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。(路透)

世界盃天價門票引爆球迷怒火 FIFA主席：沒啥負面新聞

2026-05-10 09:30
倫敦世乒賽，中國女團奪冠。（新華社）

倫敦世乒賽／中國女隊7連冠 王曼昱：感謝孫穎莎創造救贖機會

2026-05-10 19:51
柯林斯。(美聯社)

NBA／首位公開出櫃現役球員柯林斯癌逝 享年47歲

2026-05-12 20:41

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了