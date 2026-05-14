MLB／「投手大谷」開季7場先發防禦率僅0.82 道奇終止4連敗

大谷翔平。(美聯社)

道奇 隊日籍球星大谷翔平 今天先發登板，只投不打「單刀出擊」，面對巨人隊投7局無失分，送出8次三振，率領道奇4：0完封巨人，終止近期4連敗，「投手大谷」也以防禦率0.82重新登上大聯盟防禦率王。

這次大谷本季第4次、連續第3場「只投不打」出賽，首局在2出局後因保送和狄佛斯（Rafael Devers）的安打，面臨一、三壘有人的局面，但他隨即用三振化解。3局上2出局後投出保送後還發生投手犯規，仍力保不失分。

大谷一路投到7局上，1出局後被阿達梅斯（Willy Adames）、查普曼（Matt Chapman）連敲2安，而一、二壘有人的局面下，讓吉伯特（Drew Gilbert）擊出中外野方向飛球遭接殺，同時二壘跑者提前起跑回壘不及，形成雙殺，替大谷翔平化解危機，無失分完成投球任務。

今天大谷投7局，用105球是本季最多，被揮出4支安打，有2次四壞球保送，另送出8次三振，沒有失分，最快球速達99.3英里（約159.8公里），有隊友打線替他打下4分，加上牛棚守住局面，「投手大谷」收下本季第4勝。

「投手大谷」本季先發出賽7場，合計投44局僅失4分（2分自責分），有11次保送，飆出50K，防禦率僅0.82，此戰賽後達規定局數，重返大聯盟防禦率王寶座，戰績則是2勝2敗。

道奇打線今天面對巨人先發投手瑞伊（Robbie Ray），3局下靠艾斯皮諾（Santiago Espinal）本季首轟打下第1分，貝茲（Mookie Betts）接著「背靠背」補上一轟，先打下2：0領先。

4局下塔克（Kyle Tucker）二壘打、赫南德茲（Teoscar Hernandez）安打多添1分，之後羅哈斯（Miguel Rojas）安打、寇爾（Alex Call）高飛犧牲打追加分數，最終就以4分差拿下勝利，成功止敗。