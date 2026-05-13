MLB／山本由伸失5分 大谷開轟雙安救不了 道奇4連敗

大谷翔平5月首轟出爐。(美聯社)

道奇 隊12日在主場面對巨人隊，山本由伸 登板先發，雖有大谷翔平 敲本季第7轟一度替他打下領先，但山本投6.1局挨3轟失5分，寫下本季失分最多一役，道奇打線全場也只敲4安，終場以2：6吞下4連敗。

道奇打線12日在首局就有攻勢，「打者大谷」擔任先發第1棒、指定打擊，首打席從巨人先發投手豪瑟（Adrian Houser）手中敲出安打，之後弗里曼（Freddie Freeman）安打、塔克（Kyle Tucker）觸身球保送，史密斯（Will Smith）高飛犧牲打送回三壘上的大谷，1：0先馳得點。

山本開賽起連續解決8名打者，但在3局上2出局後，一顆93英里（約150公里）的卡特球被哈斯（Eric Haase）轟出一發追平陽春砲，雙方2：2平手。

3局下大谷第二打席，從豪瑟手中揮出中左外野方向的超前陽春彈，暌違12場比賽、53打席再開轟，也是他5月第一轟、本季第7轟，替學弟山本討回領先優勢。

但山本沒能守住1分領先，投到5局上2出局後，被貝德（Harrison Bader）、哈斯連敲2支陽春全壘打，讓巨人以3：2超前比數。山本前5局只被擊出4支安打，其中有3支全壘打，單場挨3轟也是大聯盟生涯頭一遭。

1分差的比賽，山本投到7局上又遇上危機，被首名打者拉莫斯（Heliot Ramos）揮出二壘打，再被阿達梅斯（Willy Adames）敲安打形成一、三壘有人，接著抓下該局第1個出局數後被換下場，但牛棚也沒替他守住局面。

山本退場後由崔能（Blake Treinen）登板接替，先被巨人代打吉伯特（Drew Gilbert）突襲短打「點」成內野安打失1分，2出局後被李政厚揮出二壘打再失2分，巨人單局多添3分進帳，其中有2分記在山本由伸帳上。

山本投6.1局用93球，被敲出6支安打，包括3發全壘打，單場失5分為本季最多，也送出8次三振，防禦率漲到3.60，吞下本季第3敗。

大谷4打數敲2安，包括一發全壘打，終結連兩戰無安打、連4戰無長打，也是他繼4月27日面對小熊隊之戰後再開轟，另選到1次保送上壘，也吞下1K。

道奇打線全場僅敲4安，大谷翔平貢獻2安1打點1得分，另弗里曼、塔克各1安，全場也獲得7次四死球保送，其中在8局下靠2次保送和1支安打攻佔滿壘，但無功而返，輸球收場。