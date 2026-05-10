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MLB／台灣李灝宇首打席敲生涯「首支三壘打」貢獻1分打點

中央社／台北11日電
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李灝宇敲出大聯盟生涯首支三壘打。（路透）
李灝宇敲出大聯盟生涯首支三壘打。（路透）

旅美底特律老虎隊「台灣怪力男」李灝宇10日先發出賽，首打席敲出美職大聯盟生涯首支三壘打、貢獻1分打點，10日2打數敲出1支安打；老虎終場以6：3擊敗皇家隊。

美國職棒大聯盟（MLB）老虎隊10日作客考夫曼體育場（Kauffman Stadium）與堪薩斯市皇家隊交手，老虎隊陣中台灣好手李灝宇先發打8棒、守二壘。

老虎隊2局上有攻勢，葛林（Riley Greene）率先敲出安打，2人出局後，李灝宇從皇家隊先發投手卡麥隆（Noah Cameron）手中敲出右外野方向直擊全壘打牆深遠飛球，形成三壘打、送回球隊第1分，擊球初速約161公里；老虎隊再靠著保送、維爾林（Matt Vierling）二壘打再添2分，取得3比0領先。

皇家隊3局下追分，靠著帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）適時安打先拿1分，再靠高飛犧牲打送回第2分；4局下皇家隊靠著賈西亞（Maikel Garcia）安打、一棒將比數扳平。

李灝宇4局上敲出右外野方向飛球出局，老虎隊6局上再有攻勢，托克森（Spencer Torkelson）率先敲出安打，輪到李灝宇打擊時被換代打退場，老虎隊1人出局後沃克曼（Gage Workman）開轟，敲出超前比數2分砲，7局上再靠接連2安多添1分保險分。

老虎隊中繼投手迪赫素斯（Enmanuel De Jesus）投2.1局沒被敲出安打、無失分，拿下個人本季第2勝。

李灝宇總計2打數敲出1支三壘打，貢獻1分打點，跑回1得分，大聯盟生涯首支三壘打出爐，賽後打擊率1成74；老虎官方社群平台Threads馬上剪輯出李灝宇三壘打片段，並在留言區用中文寫下「台灣尚勇」。

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