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村上宗隆敲MLB第15轟 有望挑戰賈吉單季62轟

中央社芝加哥8日綜合外電報導
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芝加哥白襪隊日籍選手村上宗隆擊出第15轟後接受隊友歡呼。(美聯社)
芝加哥白襪隊日籍選手村上宗隆擊出第15轟後接受隊友歡呼。(美聯社)

芝加哥白襪隊日籍選手村上宗隆，8日迎戰西雅圖水手隊時1局下首打席就敲出陽春砲，MLB本季第15轟出爐，再度與紐約洋基隊的賈吉並列大聯盟全壘打榜首。

日媒Full-Count報導，本賽季轉戰美國職棒大聯盟MLB的村上，此役以第2棒與一壘手身分先發，在主場面對水手隊王牌先發韓考克（Emerson Hancock）時，狙擊一顆95.4英里（時速約153.5公里）的伸卡球，揮出中左外野方向陽春砲。

影片來源：YouTube@MLB

村上這一轟初速為106.2哩（約時速170.9公里）、飛行距離達380呎（約115.8公尺）、仰角32度。而他扛出這發全壘打之後也使主場響起熱烈的歡呼聲。

這發全壘打出爐後，使村上與洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全壘打榜首。

村上自開季以來手感火燙。開幕戰起就拿出連3場開轟的驚人表現。儘管他在4月中旬曾一度陷入低潮，但隨後克服低迷，追平日本選手最長紀錄的連5場開轟。僅在3、4月就敲出12支全壘打。進入5月後火力依舊不減，在7場比賽中擊出3轟。

依照目前節奏，村上有望拿出單季逾60轟的成績，並挑戰賈吉2022年以62轟所創的美聯單季最多全壘打紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，3局下，村上第2個打席正逢白襪2比5落後3分，在1出局一壘有人的情況下選到保送，助球隊取得擴大攻勢的良機，3局結束時白襪追成5比5平手。

不過白襪的投手群在這場比賽被敲出12支安打，未能壓制水手打線，最終8比12吞下3連敗。

但村上開轟之後沒再敲安，本場比賽4打數1安打、1分打點1次保送，吞下2K，賽後打擊率0.237。

西雅圖 洋基 賈吉

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