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MLB／家人來了 李灝宇4支1貢獻1打點+超穩守備 全場滿滿鏡頭

記者陳宛晶／即時報導
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台灣好手李灝宇1日對上遊騎兵隊在打擊有貢獻，也展現穩健守備功力。（路透）
台灣好手李灝宇1日對上遊騎兵隊在打擊有貢獻，也展現穩健守備功力。（路透）

在家人面前，台灣好手李灝宇1日再度扛先發出賽，擔任老虎隊第九棒、三壘手，面對遊騎兵隊攻守都有貢獻，4打數敲出1安打、帶有1分打點，賽後打擊率2成14；老虎終場以4：5不敵遊騎兵。

面對遊騎兵先發左投戈爾（MacKenzie Gore），李灝宇三局下的首打席敲右外野飛球出局，第四局老虎攻占滿壘，培瑞茲（Wenceel Pérez）的兩分打點安打先為球隊開張分數，李灝宇在球數1好3壞時狙擊93.5哩直球，敲出中右外野方向落地安打，帶有1分打點，老虎追近到3：4落後，也讓遊騎兵決定換投。

雙方打完前5局戰成4：4平手，第六局在一出局、一壘有人輪到李灝宇，面對左投比克斯（Jalen Beeks），滿球數後面對92.6哩直球揮空遭到三振。老虎以4：5落後進入第九局，李灝宇擔任首位打者，面對左投拉茲（Jacob Latz），面對96哩直球揮空，吞下此役的第2K。

李灝宇的家人1日在老虎主場聯信球場（Comerica Park）現場觀戰，包括父母、未婚妻、經紀人都到場，主播特地介紹他們遠道而來，鏡頭多次帶到他們。李灝宇在家人面前也很爭氣，不僅打擊有貢獻，也展現穩健守備功力，包括1次策動雙殺在內，4次守備機會都穩穩完成。

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