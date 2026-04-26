我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

MLB／紅襪送走離職教練 租車竟寫「教練求職」隨隊記者批超扯失誤

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紅襪隊25日一口氣撤換包括總教練柯拉在內的6位教練。（美聯社）
紅襪隊25日一口氣撤換包括總教練柯拉在內的6位教練。（美聯社）

紅襪隊25日一口氣撤換包括總教練柯拉（Alex Cora）在內的6位教練，規模之大引起熱議，這次異動發生在客場巴爾的摩下榻飯店，紅襪隨隊記者寇提洛（Chris Cotillo）在個人X上進行文字直播，注意到球團租賃接送解聘教練的車輛來自一家名為「Coaches4hire」的公司，一語雙關「廂型車租用」及「教練求職」，寇提洛批評是「巨大的公關失誤」。

儘管紅襪25日以17：1大勝金鶯隊，但開季10勝17敗居美聯東區墊底的戰績，仍讓球團高層決定大刀闊斧，賽後於下榻飯店通知6位教練離職。

除了柯拉外，紅襪解聘的教練團成員還包括打擊教練費塞（Pete Fatse）、三壘教練哈德森（Kyle Hudson）、板凳教練瓦茲維茲（Ramón Vázquez）、助理打擊教練勞森（Dillon Lawson）、打擊策略教練柯洛寧（Joe Cronin），比賽策略及失分防止教練（Game planning and run prevention coach）瓦利泰克（Jason Varitek）則改調其他職務，詳細內容將於日後公布。

值得注意的是，寇提洛於下榻飯店進行文字直播，提到內容像是「柯拉與其他離職教練目前正與選手擁抱、告別」、「亨利（John Henry，紅襪老闆）、甘乃迪（Sam Kennedy，紅襪總裁）、布瑞斯洛（Craig Breslow，紅襪總管）在史詩級異動後離開飯店」，而引起各家轉載的畫面是飯店外等待接送離職教練的黑色廂型車，車身上的字樣顯示來自「Coaches4hire」公司。

英文「coach」不僅教練的意思，也是廂型車，這家公司名稱正巧一語雙關「廂型車租用」及「教練求職」，因此引起熱議，數據網站「Codify」社群就轉貼寫著：「看起來像假的，但這是真的」。

寇提洛批評：「在租賃車輛上顯然又是一次巨大的公關失誤」，他也在Podcast節目「 The Fenway Rundown」上對這次異動的時機、粗暴表達難以置信。

世報陪您半世紀

上一則

MLB／佐佐木朗希挨3轟成「本季最好一戰」道奇教頭：在好球帶內對決

下一則

羽球／3局21分制走入歷史 BWF宣布：明年起改3局15分制

延伸閱讀

MLB／紅襪開季10勝17敗墊底「海嘯級異動」開除6名教練

MLB／紅襪開季10勝17敗墊底「海嘯級異動」開除6名教練
NBA／風城大地震主帥唐納文宣布請辭 給予公牛新高層「選帥自由」

NBA／風城大地震主帥唐納文宣布請辭 給予公牛新高層「選帥自由」
MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎

MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎
MLB／不在意神紀錄中斷 大谷翔平坦言：打擊感覺未到位

MLB／不在意神紀錄中斷 大谷翔平坦言：打擊感覺未到位

熱門新聞

「張雪機車」車隊法國車手瓦倫丁·德比斯（左）在比賽中。（新華社）

WSBK／到手第3名飛了…張雪機車為何被判第4？

2026-04-18 14:44
圖為右到左為：義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）和義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）2月12日在米蘭冬奧女子超級大迴轉高山滑雪比賽的頒獎儀式上。美聯社

義大利體壇反對美特使建議 不可能取代伊朗踢世足賽

2026-04-23 12:28
葡萄牙球星C羅。（路透）

足球／前廚師曝光C羅私密食譜：不喝牛奶、定期吃內臟

2026-04-25 01:38
溫班亞瑪。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪打12分鐘重摔 疑似腦震盪G2不回歸

2026-04-21 22:02
史馬特（36號）繳出平均20.3分、8.3助攻、3.7抄截的亮眼成績。(路透)

NBA／扛下雙衛空缺助湖人聽牌 史馬特：能重返季後賽太美妙

2026-04-25 03:50
谷愛凌。(路透)

「體育界的奧斯卡」勞倫斯體育獎今年將由谷愛凌、約克維奇主持

2026-04-18 19:43

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程